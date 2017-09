La mala racha del Apoel ante los equipos españoles

Google Plus

Sergio Ramos disputa el balón con atacante del APOEL | Foto: RealMadrid.com

El Real Madrid comienza una nueva edición de la Champions League y para ello recibe al Apoel de Nicosia, un viejo verdugo de los equipos españoles. Esta vez, lo será de un Madrid que no ha comenzado con el mejor pie la temporada, pero con una ventaja amplia sobre el rival de Chipre. Y es que el Apoel tiene razones para llegar al Santiago Bernabéu con miedo.

Siete derrotas de las ocho visitas a España

El APOEL no ha tenido la mejor suerte frente a los equipos españoles. Ante el Real Madrid ya se enfrentaron en la temporada 11/12 con José Mourinho al frente del conjunto blanco. En los cuartos de final, el primer partido se jugó en Nicosia y el equipo blanco ganó por tres goles, con un doblete de Benzema y un gol de Kaká. Ya en la vuelta en el Bernabéu, el APOEL marcó dos goles, pero el Madrid con un buen Ronaldo metió cinco para hacer un total de ocho goles a dos en la eliminatoria.

Ha habido hasta dos ocasiones más en las que los blancos se han enfrentado a equipos de Chipre y en ambas ha salido victorioso. Fue en el año 1968 frente al Olimpiakos de Nicosia, donde el Madrid consiguió hacer catorce goles entre los dos partidos; y la segunda ocasión también en el mismo año frente al Limassol, donde el Real Madrid se impuso por doce goles.

Por otro lado, el APOEL es un viejo conocido de otros equipos españoles como Barcelona, Athletic Club, Getafe, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña, Mallorca o el Espanyol. Los chipriotas visitaron recientemente San Mamés, en Bilbao, para disputar la ronda 32 de la Europa League. En la ida los vascos ganaron por tres goles a dos y en la vuelta el APOEL se hizo con la victoria por dos goles a cero, por lo que el Athletic cayó eliminado de la competición. En 2014, el Barcelona ganó por cinco a cero al APOEL en el resultado general de la fase de grupos. Contra el Getafe también jugaron los de Chipre en la Europa League del 2010, con la victoria por la mínima del equipo madrileño; y un año antes también pasó de la misma manera el Atlético de Madrid.

Mucho más cómodo ganó el Mallorca al APOEL en el 2003 con un resultado total de seis a tres con un hat-trick de Eto'o. También en la UEFA en el 1996, el Espanyol salió victorioso aunque por la mínima (3-2). Por último, el Dépor también jugó en el 95 contra el APOEL y fueron ocho los goles que marcaron los gallegos, con un hat-trick de Bebeto.

El Real Madrid no pierde desde el 2009 en fase de grupos

Para acudir a la última derrota de los blancos en fase de grupos de la Champions League tenemos que irnos hasta el año 2009. El Milan se impuso por dos goles a tres. Raúl comenzó por abrir el marcador con un error de Dida, pero la mala fortuna aquella noche fue para Iker Casillas. El gol del empate lo firmó Pirlo, con un buen disparo que el ahora guardameta del Oporto rozó con los dedos pero no pudo despejar correctamente. El segundo gol de los milanistas llegó con una mala salida del portero de Móstoles, y que Pato aprovechó bien para hacer el segundo de la noche. Drenthe disparó desde fuera del área para empatar el partido, pero después en el 88, Pato hizo el tercero de los italianos. Aunque pudo ser peor, porque el futbolista brasileño tuvo el tercero, de no ser por la buena parada de Casillas con el pie. No fue el mejor partido del Real Madrid con un Pellegrini que iba a ser sentenciado en Copa del Rey con el bochornoso cuatro a cero del Alcorcón.

Pese a ello, el Real Madrid no ha vuelto a perder en la fase de grupos y lleva la ventaja de haberse enfrentado a los equipos chipriotas y haberse ido con amplias victorias.