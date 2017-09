Google Plus

Bale: "Estoy en la escalera del fútbol y tengo que seguir subiendo"

El centrocampista del Real Madrid, Gareth Bale, está en el punto de mira de la afición madridista tras haber sido cuestionado en diversas ocasiones por su aportación en el campo. A esto se le une su posible salida del club de la forma en la que se fue Neymar del Barcelona, a lo que Bale comenta: "Bueno, hay un argumento para eso, pero creo que lo principal cuando se mira hacia atrás en tu carrera, es ver los trofeos que consigues. Al final, eso es lo más importante".

El galés también habló sobre su liderazgo en el Real Madrid, llegar a ser el número uno: "Realmente no miro cosas así. Algunos lo hacen, otros no. No estoy muy preocupado. Sólo quiero saltar al campo y disfrutar de mi fútbol. Quiero hacerlo bien, pero también quiero tratar de ayudar al equipo y ganar títulos. Sólo intento divertirme, eso es lo principal".

Además, Gareth admitió que desde que saliera del Tottenham para aterrizar en el Chamartín que ha visto obligado a cambiar su forma de jugar: "Por supuesto que soy un jugador diferente. He tenido que cambiar. Cuando eres joven, llegas a un sitio y empiezas a hacerlo bien tienes que encontrar otras maneras de superar obstáculos. He cambiado mucho pero siento que estoy en la escalera del fútbol y tengo que seguir subiendo".

"En el Madrid tenemos ahora más tiempo el balón y de mitad de campo hacia adelante no hay espacio para correr. Es más mantener la posesión y jugar uno-dos", añadía.

Asimismo, también habló sobre su compañero de equipo, Luka Modric, con el cual ya había tenido la oportunidad de compartir vestuario en su anterior equipo: "En el Tottenham jugábamos muy bien juntos. Modric fue la razón por la que vine a Madrid. Sabía lo bueno que era. Creo que me ayudó a asentarme rápido. Después de un gran traspaso, tener a alguien que te ayude es muy especial", confesaba Bale.

Sobre la cuestión de si la plantilla actual es la mejor de la historia, el de Cardiff declara que: "Somos fuertes pero todavía tenemos que hacer aquello para lo que nos han pagado. Todo el mundo puede decir que tenemos una gran plantilla pero si no conseguimos nada, no la habremos tenido. Sabemos de lo que somos capaces y sólo se trata de hacerlo una y otra vez. Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Marcos Llorente... todos los que han ido llegando lo han hecho muy bien".

El Real Madrid se enfrentará al Tottenham en la fase de grupos de la Champions League y Bale cuenta como se enteró de la noticia: "Estaba en una reunión cuando se hicieron los emparejamientos y mi teléfono no paraba de sonar, así que pensé que algo había pasado".

"Anoté contra los Spurs en un partido de pretemporada hace un par de años y realmente no lo celebré. Supongo que depende de cómo te sientes en el día. Si marcas un gol en el minuto 91, ¿te puedes controlar? Esa es la pregunta", concluía sobre la reacción que tendrá si marca un gol a su antiguo equipo.