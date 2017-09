El lado mas íntimo de Marco Asensio, en el Partidazo de Cope

Foto: Dnaiel Nieto (VAVEL):

Marco Asensio, hasta la fecha desconocido en cuanto a su vida privada se refiere puesto que es un jugador bastante tímido, estuvo en la noche del lunes en el Partidazo de la Cope y contó desde sus costumbres cotidianas hasta sus inicios en el mundo del fútbol.

Asensio es un chico normal de 21 años dedicado a su familia y amigos

El jugador explicó sus inicios como futbolista: "Con tres años ya estaba pegando patadas a un balón. De pequeño no me lo planteaba, pero cuando empecé en División de Honor está claro que ya quieres vivir de esto. Todos eran más mayores que yo y había mucha diferencia, pero cuando estuve en el juvenil de segundo año llegó el debut. El Espanyol me quiso fichar con nueve años, pero entonces apareció el Mallorca y al final decidieron mis padres, yo era muy pequeño. Tuve problemas en la rodilla, pero nunca pensé en dejarlo, el fútbol era mi sueño desde pequeño y hoy es mi realidad."

" Mi idea es quedarme aquí. Soy feliz"

Sobre el Real Madrid, dijo: "Sí que hubo opción de fichar por el FC Barcelona, pero al invierno siguiente fiché por el Real Madrid. Cuando me llamó mi representante lo tuve claro, yo me quería ir al Real Madrid, pero también quería terminar la temporada en el Mallorca y me quedé cedido. Cuando fiché por el Real Madrid y me fui cedido al Espanyol, entendí que el club me cediera, era lo mejor para mí."

Asensio dijo que se siente muy querido por la afición y que por lo bien que juega al fútbol se ha ganado ese cariño.

El jugador balear afirmó: "Nunca se sabe si ganaré un Balón de Oro. Tampoco pensaba que iba a llegar aquí".

Sobre los próximos tres partidos comentó : serán difíciles porque "somos el rival a batir". Y sobre sus favoritos para ganar la Champions: "Real Madrid, Barcelona, PSG y Bayern".

Sus compañeros le llaman 'chencho' y 'tobillo loco'

Marco Asensio también habló de su buena relación desde que llegó, con Sergio Ramos e Isco. Sobre Zidane, Asensio comentó que tiene buena relación con él: "Con una mirada sabes lo que quiere. Sabe llevar el grupo. Al tener tantos partidos lo que quiero es jugar el máximo de minutos posibles y sentirme importante en el equipo".

Por último, el jugador del Real Madrid comentó que Van Nistelrooy le llamó para jugar con la selección holandesa: "Al final decidí para jugar con España, fui a entrenar y debuté contra Serbia en partido oficial. Estoy muy feliz de jugar con la selección española, es un premio al trabajo y esfuerzo de cada día".