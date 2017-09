El APOEL, a priori, el rival más "sencillo" del grupo del Real Madrid

Apoel, a priori el rival más "sencillo" del grupo del Real Madrid | Foto Real Madrid.

La Champions ya está aquí y el Real Madrid no podía faltar a la cita. El objetivo de ganar tres Copas de Europa en tres años empieza en casa. El rival, el APOEL de Nicosia. El Santiago Bernabéu espera ver un partido en el que los jugadores recuperen el juego y la efectividad y, de esta manera, dar la vuelta a la situación de dudas que rodea al equipo.

En un grupo H con dos equipos fuertes y competitivos como son el Tottenham y el Borrusia Dortmund, parece que el APOEL parte como la "cenicienta" del grupo. Y aunque el actual campeón de Europa no debería de tener problemas en pasar por encima de su rival, el Madrid se enfrenta a un equipo que ha ganado ocho de las últimas diez ligas de su país, las cinco últimas de manera consecutiva, por lo que el partido no será un camino de rosas.

El conjunto chipriota se ha clasificado para esta Champions después de superar tres rondas previas en las que dejó la portería a cero. Pero la racha de empates de los merengues, la falta de acierto del equipo en las primeras jornadas de Liga y la vuelta de Cristiano Ronaldo, sancionado en la Liga, augura un partido con goles a favor del equipo local.

Los dos equipos llegan al encuentro con una dinámica diferente. El Real Madrid tiene que "lavar" su imagen tras el empate con el recién ascendido Levante, mientras que el APOEL ha conseguido los 3 primeros puntos de la Liga de Chipre, tras ganar por 1-4 al Neo Salamina, gracias al doblete de Igor de Camargo y a los goles de Salai y Mickaël Poté.

Un Chipre español

El miércoles, entre los nombres impronunciables del equipo chipriota, estarán dos españoles. Son los de Jesús Rueda (Badajoz, 1987), exjugador del Valladolid, y Roberto Lago (Vigo, 1985), que defendió los escudos de Getafe y Celta. Para el primero, merengue desde que empezó a dar patadas a un balón, será un partido especial. "Vienen todos mis amigos y mi familia del pueblo, así que será un partido muy especial para mí. Siempre he sido merengón y he seguido los partidos del Real Madrid. Me acuerdo cuando Florentino fichó a Zidane como jugador, para mí era el fichaje clave... Pero bueno, ahora hay que pensar como jugador y ojalá nos salga un buen partido. No será fácil, pero si mantenemos el orden de siempre y aprovechamos nuestras ocasiones... Por lo menos, vamos a competir. No somos la cenicienta, lo vamos a poner difícil", dice.

Los dos jugadores españoles insisten en que el Real Madrid no tendrá un partido fácil. "El APOEL no es menos que el Levante", aseguraba Lago. Además, el central y el centrocampista del equipo de Nicosia ya piensan en el partido de vuelta en Chipre: "No somos los favoritos... pero en casa vamos a dar que hablar. Lo vamos a poner muy difícil", dice Jesús. "Nuestra afición es muy caliente, una de las más calientes de Europa y eso cuando jugamos de local se nota mucho. Aquí tiembla hasta el césped", avisa Lago.

La vuelta de Cristiano

Cristiano Ronaldo volverá a pisar el terreno de juego y lo hará en un momento sensible del equipo. Sus compañeros le echan en falta pero, a un partido de cumplir sanción en Liga, el miércoles volverá a levantar al estadio con tan solo su presencia. Y es que la Champions lo cura todo... los partidos ausentes de Cristiano y los últimos partidos de Liga.

Las últimas noticias aseguran que Asensio no acompañará a Cristiano en ataque por unas molestias. De esta manera, tendremos que esperar a la vuelta de Cristiano en la Liga para poder ver a la derecha más letal y a la zurda más prometedora del panorama futbolístico. Por tanto, el que acompañará al portugués en el once será el silbado Bale. Bale buscará de nuevo cambiar los pitos por aplausos, pues la Champions también puede curar la mala relación entre la afición y el jugador en los últimos momentos.

Juegue quien juegue, el Real Madrid debe buscar la victoria y debe hacerlo cómodamente, ya que supera en calidad y en técnica al campeón chipriota. Y aunque ser segundo de grupo no fue impedimento para levantar la Champions la pasada temporada, un club tan grande como el de Chamartín tiene que tener siempre de objetivo estar liderando una clasificación.