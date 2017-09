Reformas en Vallecas

Google Plus

Estadio de Vallecas (foto: Rayo Vallecano)

En noviembre del año 2016 el ayuntamiento sancionó a la comunidad de Madrid (propietaria del recinto deportivo de Vallecas) por no proceder a las mejoras de las infraestructuras del estadio que lleva sin pasar la inspección técnica desde el 2012, y aunque los informes indican que no existe un riesgo inmediato, el PSOE ha aprovechado para reprochar al equipo de Manuela Carmena que no se hayan preocupado de proceder a las reparaciones alegando que está en riesgo la seguridad de los aficionados.

Ana Perpiñá, directora general de control en la edificación lamenta que dichas obras se estén demorando hasta tal punto que aún no hayan empezado, y compara la situación del estadio con la de la plaza de toros de las ventas.

Ya en enero el ayuntamiento propuso que, a cambio de que se les retirase la multa comenzarían las obras a la mayor brevedad, pero la comunidad se negó a retirar dicha multa ya que lo consideran “una cantidad simbólica”. Seis meses más tarde y tras comprobar que las obras no habían dado comienzo el ayuntamiento interpone un segundo aviso a la comunidad pero aclaran que no pueden actuar hasta que la comunidad no acumule tres multas.

El ayuntamiento reitera que el estadio es propiedad de la comunidad y que al incumplir los requisitos tienen que proceder a su arreglo, alegando que la sanción económica se interpuso tras varios avisos en los que se recordaba a la comunidad que incumplían la normativa a los que hicieron caso omiso.

Por su parte la comunidad únicamente asegura que los tramites para iniciar las obras están en marcha pero aún no tiene fechas del comienzo de estas, algo que inquieta puesto que dichas obras deberían de estar terminadas para el mes de diciembre. Declaran que estas mejoras tendrán un coste de 1,8 millones de euros y que se llevarán a cabo en casi todas las zonas del estadio.