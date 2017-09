Chori: "Hoy era un día para ganar"

Google Plus

Chori celebrando su primer gol en esta segunda etapa con la franjirroja. Fotografía: María Olmo (VAVEL.com)

Primera victoria en Vallecas del Rayo Vallecano. Tras una mala dinámica, el conjunto rayista ha sido capaz de cosechar un resultado de 3-1 para dedicárselo a su afición.

"Muy contento, más que nada por el triunfo" Por zona mixta, ha pasado uno de los protagonistas y además autor del tercer gol para su equipo de la tarde, a pesar de empezar el choque en el banquillo, Chori. Ha declarado estar "muy contento, más que nada por el triunfo". Al igual que mantiene que "hoy era un día para ganar", después de los malos momentos vividos las jornadas anteriores entre empates y derrotas.

"Teníamos que ganar en Vallecas por la afición y hoy era el momento" También ha tenido buenas palabras para la afición, porque consideraba que "teníamos que ganar en Vallecas por la afición y hoy era el momento". Algo que sin duda hará a los simpatizantes de este club, tenerle más cariño a este jugador. Más si añadimos que es uno de los motivos por los que volvía a defender estos colores. Afirmaba a los medios del club sentirse "agradecido a la afición porque me hace sentir como en casa".

​ "Es una victoria muy importante" Otro de los jugadores, Embarba, que en este encuentro ejercía de capitán tras las ausencias en el once inicial de Trashorras y Amaya, no ha dudado en exponer que "es una victoria muy importante". Al igual que ha destacado el trabajo de todos sus compañeros y del míster. "El trabajo es bueno y espero que no cambie la dinámica". Sin duda un buen resultado para celebrar esos 100 partidos con su actual equipo.

Sobre el equipo rival ha destacado que, "es un equipo peligroso y hemos sabido contrarrestarles bien".

​ "Ha sido un orgullo llevar el brazalete de este equipo" Ha seguido la misma línea que su compañero en cuanto a la afición, insistiendo que le debían esta victoria. Así mismo, ha sido preguntado por las sensaciones tras encargarse de una tarea que no es la habitual para él, ser capitán. “Ha sido un orgullo llevar el brazalete de este equipo, que me lo ha dado todo”. Reafirmándose en sus ganas de luchar el tiempo que le permitan por esta camiseta.

Las palabras de ambos compañeros no han estado muy lejos de lo declarado por Míchel tras una victoria que devuelve la sonrisa y el buen sabor de boca al conjunto madrileño.