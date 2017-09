Míchel: "Necesitamos una victoria por nosotros y por la afición"

Google Plus

Imagen vía: Rayo Vallecano

Míchel declaró horas antes del encuentro frente al Cultural Leonesa en el Estadio de Vallecas, partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga 123.

El equipo madrileño se enfrenta a uno de los equipos que mejor ha comenzado la competición liguera, ante esto el míster madrileño destacó: "Afrontamos el partido para conseguir tres puntos, por nosotros y por la afición. Destaca que la cultural es un equipo que propone juego ofensivo" y para ello intentaran contrarrestar su juego y hacerles daño con nuestro juego.

Michel también destaca el aspecto a balón parado del juego de la Cultural, destacó: "Hay determinados aspectos que hemos controlado durante la semana, uno de ellos el balón parado, vamos a intentar dominar el partido, equilibrar el juego y tener nuestras opciones de gol, no quiero que se convierta en un partido loco, de ida y vuelta".

Con respecto a la falta de gol del equipo declara que estamos preocupados por la falta de gol pero también estoy tranquilo por la llegada con opciones de gol en los partidos, hemos trabajado tomar mejores decisiones y tener más acierto. También comentó sobre Raúl De Tomás que se retiro el miércoles del entrenamiento con alguna molestia "En principio contamos con él, ha entrenado los dos últimos días y para mañana va a entrar en convocatoria".

Sobre las últimas incorporaciones destaca que Manucho está en proceso de su mejor nivel al igual que Abdoulaye, son los únicos jugadores que aun no están en su máximo rendimiento, pero es inminente que lleguen al nivel del grupo. Destaca el míster que Javi Guerra y Galán que no entraron en convocatoria la semana pasada, que "son dos jugadores que están bien y decidiremos según nuestras alternativas para el banquillo o el once".

Sobre la lista de convocados, Alberto García, Mario, Baiano, Akieme, Dorado, Amaya, Velázquez, Alex Moreno, Abdoulaye, Trashorras, Chori, Unai López, Santi, Beltrán, Aguirre, Trejo, Embarba, De Tomás y Javi Guerra.

Lo más destacado de la lista, entra Abdoulaye y Javi Guerra, se cae Lass.

El conjunto madrileño tiene una cita vital ante los de León, a los que se medirán este domingo a partir de las 16:00 en el Estadio de Vallecas.