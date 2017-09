Google Plus

El Rayo y La Cultural quince años después (Foto: Rayo Vallecano)

Pocas horas quedan para que La Cultural Leonesa pise ese campo que tanto tiempo hace que no visita, y es que, para este equipo, el campo de Vallecas es una condena. Cuatro derrotas y un empate hacen que los de De La Barrera se enfrenten al Rayo con miedos aunque también con el buen sabor de boca que dejan las victorias que cosechan en lo que llevamos de temporada.

De La Barrera ha recalcado que se deben evitar desajustes para intentar proclamarse vencedores ante un equipo fuerte que buscará ser líder en todo momento. También halaga a ciertos jugadores del equipo rival como Trashorras o Manucho de los que dice pensar que "son grandes jugadores".

Por su parte Míchel se siente tranquilo tras analizar los pasados partidos. Declara que no hay ansiedad por el gol ya que han tenido muchas opciones y se dirige a los rayistas recordando que es necesario ganar este partido por el equipo y por la afición que no ha podido celebrar aún una victoria en casa. Afirma que la única forma de ganar este partido es hacer un juego ofensivo. Al preguntarle por Raúl De Tomás aclara que llegará en plenas condiciones para el partido. Por último recalca que "no quiere que se convierta en un partido de vuelta". Mañana se llevará a cabo el último entrenamiento en la ciudad deportiva a puerta cerrada antes del enfrentamiento.

En cuanto a la alineación la lista de convocados difiere en tres nombres con respecto a la lista contra el Sevilla Atletico : sale de la convocatoria Lass y se convoca a Javi Guerra y Abdoulaye.

La Cultural llega a Madrid con muchas ganas pero aún con la nostalgia de haber perdido el pasado 21 de septiembre ante el Real Valladolid. Partido que terminó con cuatro goles a cero e hizo que los de León dijesen adiós a la Copa del Rey.