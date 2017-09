Previa Rayo Vallecano - Cultural y Deportiva Leonesa: el gol como medicina

Google Plus

El brillante arranque liguero que vivió el Rayo se ha ido disipando con el paso de estas primeras jornadas. Su último y único triunfo fue en la primera jornada de liga y en su último enfrentamiento sólo consiguió salvar un punto. En cambio, la Cultural Leonesa llega con la reciente decepción sufrida en la Copa frente al Valladolid, una goleada dolorosa en su feudo. Esto contrasta con lo ofrecido en la competición doméstica, con diez puntos logrados hasta el momento, son uno de los equipos revelación de esta temporada. Un calificativo que intentarán mantener este domingo en Vallecas.

Inicio de temporada soñado

El último partido en el que el conjunto leonés cosechó una victoria fue frente al Huesca la pasada jornada, un partido loco donde consiguió resolver el equipo recién ascendido de la Segunda División B. Un resultado final de 3-2 les fue favorable y les otorgó otros tres puntos.

En esta temporada han logrado ganar tanto en casa como a domicilio, aunque obtiene mejores registros y sensaciones como visitante. Dos victorias como local y una en campo contrario.

Rachas opuestas

El Rayo, por su parte, tras su última visita a domicilio, frente al Sevilla Atlético, además de sólo conseguir un punto, en este último encuentro ha ofrecido peores sensaciones de lo que esperaban en el conjunto de la Avenida de la Albufera.

El equipo dirigido por Míchel todavía no ha logrado afianzar a su equipo titular y sumar de tres en tres, algo que tendrá que realizar este domingo ante un rival que está en un gran estado de forma y no va a ofrecer un partido sencillo.

No han sido capaces de cosechar más allá de una victoria. Los tres puntos restantes han sido obtenidos por partidos que han acabado en empate, como frente al Hoya Lorca, Numancia o el filial sevillista.

Últimos enfrentamientos

Un encuentro entre ambos conjuntos no se producía desde 15 años atrás, en la temporada 2002/03, en la copa del Rey, donde se impuso el conjunto leonés por un resultado de 2-1.

El resto de enfrentamientos han sido favorables al equipo madrileño, y el equipo que será visitante tan sólo ha conseguido arañar un punto. Por lo que tendrán el incentivo de vencer al Rayo en Vallecas.

Hechos a destacar

Una de las curiosidades que presenta este encuentro, es que el Rayo Vallecano cuenta en su filial con el anterior entrenador del conjunto leonés, Luis Cembranos. Alguien que sin duda conoce a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Las porterías como foco de atención

El domingo se producirá un encuentro interesante, pero también por la cuenta goleadora. El equipo leonés está destacando en esta liga por disputar unos partidos en los que se perfora la portería más de una vez. Ya sea a su favor o en contra.

Por el contrario, los madrileños llevan una gran sequía goleadora, con la que pretendían acabar en su última visita a Sevilla, pero no lo lograron y ya son cuatro partidos sin ver puerta. Por lo que será una buena ocasión para cambiar esta dinámica.

Los hombres de Míchel tendrán que entre sus deberes, romper esta racha, y si es posible, lograr la victoria, en un campo donde las noticias extradeportivas están de actualidad. Pero los jugadores saltarán al campo con la intención de dar una alegría a su afición.

Circunstancias muy diferentes

Para lograr esta victoria puede que Míchel no cuente con una de las últimas incorporaciones, Raúl de Tomás. Sufrió unas molestias en el entrenamiento del pasado miércoles, el cual tuvo que abandonar. Pero tendrá disponible al resto de la plantilla para volver a ofrecer las sensaciones que buscan y sumar en su campo si no quieren descolgarse en exceso de los conjuntos que están mejor posicionados, algo que les podría jugar malas pasadas a final de temporada. Así que lo más probable es que siga apostando por su equipo titular, o quizás con pequeñas variaciones, incluyendo al menos unos minutos a jugadores que no han defendido la franjirroja en la temporada 17/18. Un ejemplo sería Manucho.

Rubén de la Barrera, tras el partido disputado en copa podrá optar por hacer rotaciones, para no sobrecargar. O quizás no quiera arriesgar tras haber perdido la opción de luchar en copa, y saque a sus hombres habituales para lograr los tres puntos y seguir peleando por asentarse en una de las posiciones más altas de la tabla.

Posibles alineaciones Rayo Vallecano vs CyD Leonesa