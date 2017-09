Terrazas: "No sería la primera vez que eliminamos al Villarreal"

Google Plus

"Terrazas durante la rueda de prensa" / Fotografía: SD Ponferradina

Las primeras palabras del entrenador de la SD Ponferradina fueron para analizar el cruce de su equipo con el Villarreal CF en los 1/16 de final de la Copa. "Todos sabemos que la Copa está organizada para que los equipos modestos tengan una buena taquilla y que los equipos de Primera vayan avanzando en la competición", decía resignado el técnico. "El Villarreal es un grandísimo equipo pero tenemos ilusión. No sería la primera vez que la Deportiva elimina al Villarreal, aunque aquella vez estuviera en 2ºA", advirtió Terrazas, que durante la semana había mostrado su postura predilecta hacía uno de los "grandes" (Atlético de Madrid, Real Madrid o FC Barcelona). No se cumplió el deseo del míster y del presidente Nieto y será el submarino amarillo el que se enfrente a los bercianos en el torneo del KO. A pesar de la diferencia de categoría y de calidad, Terrazas es moderadamente optimista: "Son los claros favoritos, es improbable que pasemos pero no imposible".

Tras superar tres rondas previas, la SD Ponferradina ha acusado el desgaste en la competición copera, al menos en lo que ha resultados se refiere. Incapaz de encadenar dos victorias consecutivas, el conjunto blanquiazul tiene que mejorar sus prestaciones en la 2ªB. "Yo soy el entrenador y quiero que mi equipo gane. Tener siempre las mayores posibilidades de conseguir la victoria", explicó Terrazas cuando los periodistas le preguntaron por si había primado el pase en Copa a la liga.

Si no es este el problema, cómo se explica que la Deportiva esté tan lejos de los puestos de ascenso. El entrenador lo ve así: "En la Liga cuesta activarse, falta de hábito de activación cada tres días. Una vez pasado este primer plazo copero, cumplido el objetivo, hay que ir a por la meta a largo plazo que es el ascenso a la 2º División A".

El Fabril, un filial atípico

Dejando de lado la Copa, este fin de semana El Toralín recibirá la visita del RC Deportivo Fabril, conjunto gallego vinculado al RC Deportivo de La Coruña. Terrazas lo ve como "un equipo muy potente con seis jugadores por encima de los 23 años" y añade "ofrece unos niveles de rendimiento muy altos".

Es aquí precisamente donde reside el problema para el inquilino de los banquillos. Para Terrazas, los equipos filiales deberían estar compuestos por jóvenes y no por jugadores profesionales: "Creo que los filiales no deberían tener jugadores mayores de 23 años porque a mi juicio desvirtúa la competición. En un equipo de formación sino sería muy fácil para equipos como el Deportivo fichar y mantener la categoría".

El partido, que contará con la presencia de un Saúl ya recuperado, se jugará el domingo a las 18:00 horas y en él esperan "encontrar la regularidad".