Terrazas: “No podemos tardar tanto en ponernos en funcionamiento”

Google Plus

Carlos Terrazas, en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas reconoció que no es el resultado deseado encima tras haberse adelantado en el marcador: “Y más tal y como se ha producido nos hemos puesto por delante en el marcador, la condición de colista o líder a estas alturas de la temporada es anecdótica, pero sabíamos que el partido iba a ser difícil, como luego ha resultado ser, una vez de habernos puestos por delante esperábamos conseguir los tres puntos”.

El entrenador blanquiazul manifestó que su equipo no pagó el esfuerzo copero del pasado miércoles y cree que fue un problema de activación: “Creo que el mayor problema que tenemos los equipos de Segunda B en la Copa es activarnos cada cuatro días, nos ha pasado en alguna otra ocasión, no es una cuestión física porque el equipo ha acabado bien el final del partido, sí que cuesta un poco activarse y entrar en los partidos cada tres o cuatro días para un equipo que está acostumbrado a hacerlo cada siete días”.

El técnico bilbaíno aseguró que su equipo estuvo lento en el juego y que dispuso de más opciones cuando el partido se rompió en la segunda parte: “La clave está en la velocidad en el juego, hemos sido muy lentos en el juego, es lo que ha producido ese atasco. El equipo ha querido, ha estado hasta el último momento, luego al final cuando el partido se ha abierto más hemos llegado con más claridad. Hemos tenido más centros, muchas más llegadas, es verdad que hemos estado buena parte del partido un poco atascados y que nos ha costado en el primer tiempo entrar en funcionamiento”.

Terrazas reconoció el buen juego desplegado por el filial blanquivioleta sabedor de su potencial: “Sabíamos que tiene un buen equipo y que iba a darnos muchos problemas como así ha sido, creo que el Valladolid ha hecho un buen partido, creo que es un equipo que puede remontar en el futuro”.

El entrenador de la Ponferradina manifestó que espera recuperar lo antes posible a Ríos Reina tras la rotura sufrida por el jugador sevillano en Segovia en el compromiso de Copa: “No sabemos, en principio parecía una rotura fuerte y parece ser que no es tan fuerte y esperamos tenerle lo antes posible lógicamente”.

El técnico deportivista volvió a insistir en que su equipo tiene un margen de mejora elevado y reincidió en que deben activarse desde el inicio del encuentro: “No hemos hecho nada más que empezar, este mes ha sido duro, hemos jugado nueve partidos oficiales en apenas 34 días. En términos generales el balance no es malo, hemos conseguido ganar muchos partidos pero no ha sido en la competición liguera, que es la competición de la regularidad. El equipo ha mostrado que puede hacer mucho mejor las cosas y que tiene un margen de mejora importante, que es lo que verdaderamente nos interesa, el futuro. Que el equipo vaya evolucionando y vaya progresando, es verdad que hoy nos ha costado ponernos en funcionamiento después del partido de la Segoviana el otro día, es algo que para que la Copa sea beneficiosa tenemos que solucionar, no podemos tardar tanto en ponernos en funcionamiento en los partidos”.

Por último, Carlos Terrazas señaló que no hay que separar el juego del resultado y reiteró que su equipo tiene potencial para mejorar con el paso de las jornadas: “Los números reflejan un dato importante, el juego y el resultado van de la mano, no hay que disociar nunca el juego del resultado. Si los resultados pueden ser mejores es porque el juego también debe ser mejor, sí que es verdad que a mi juicio el equipo tiene potencial, que el equipo puede hacer muchas cosas y que puede ir a más y eso me parece a mí que se ve”, concluyó.