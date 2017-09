La Deportiva se atasca ante el Valladolid B y se deja otros dos puntos en casa

Google Plus

SD Ponferradina y Real Valladolid se daban cita en El Toralín con el objetivo de conseguir los tres puntos en juego, vitales para ambos, que necesitan sumar urgentemente para cumplir sus objetivos. La escuadra blanquiazul llega a este encuentro tras clasificarse para los 1/16 de Final en Copa del Rey tras dejar por el camino a la Segoviana este pasado miércoles, sin embargo en Liga tan solo ha sumado cinco puntos en cinco encuentros tras la derrota del domingo pasado en O Vao. Por su parte el Valladolid B ha firmado un catastrófico inicio liguero tras sumar tan solo un punto en cinco partidos, lo que ha provocado la destitución del técnico Carlos Salvachúa, por lo tanto Miguel Rivera, el elegido para sustituirle debutaría como técnico del filial blanquivioleta en el feudo del equipo berciano.

Carlos Terrazas, el técnico de la Deportiva, no podrá contar con Ríos Reina que se lesionó al inicio del compromiso copero ante la Segoviana y le mantendrá tres semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral. Tampoco estará disponible el canterano Saúl Crespo, que sigue ejercitándose al margen del grupo y no se ha recuperado de las molestias que sufre. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que Iago Díaz se ha recuperado del esguince de tobillo sufrido en la primera jornada ante el Sanse y regresará a la convocatoria para este partido.

El equipo blanquiazul formó con su habitual y clásico 3-3-3-1 con tan solo una variación al once de Copa ante la Segoviana, Isi Palazón sustituyó a Rios Reina en la banda izquierda. La novedad positiva para la Ponferradina era la presencia en la convocatoria de Iago Díaz, recuperado de su esguince de tobillo sufrido en Matapiñonera.

Inquieta el Valladolid B

Con una tarde ideal para la práctica del futbol y con el césped de El Toralín en mejores condiciones, comenzaría el encuentro entre Ponferradina y Valladolid B. Empezó mejor asentando sobre el campo el filial blanquivioleta que a los nueve minutos avisaba con una gran internada de Mayoral por derecha, pero Dinu solventó el peligro para la Deportiva. El primer acercamiento de los blanquiazules llegaría a balón parado con un disparo de falta de Jorge García que se fue desviado tras rebotar en Yuri. Poco después, cumplido el minuto 20 llegaría la mejor ocasión de los blanquiazules en la primera mitad, otra vez a balón parado, esta vez desde la esquina, un balón suelto lo aprovecharía para disparar Cidoncha pero la defensa del Valladolid evitó el tanto del madrileño.

El equipo blanquiazul no encontraba el camino, muy espeso con el balón y sin encontrar soluciones a pesar de un voluntarioso Isi por banda izquierda. Mientras tanto, el filial blanquivioleta salía con peligro al contragolpe, Pérez remataria desviado una contra bien dirigida por Suarez.

A los 40 minutos de partido pudo llegar el primer gol del partido con una ocasión por ambos bandas, primero sería el Valladolid con una doble ocasión que salvaba in extremis Dinu y Andy y en la salida a la contra pudo llegar el gol blanquiazul pero Yuri gestionó mal el contragolpe y disparó muy suave a las manos de Lara. Se llegaría al descanso sin goles, una de las primeras partes mas flojas del equipo blanquiazul ante un Valladolid B que inquietó en varias ocasiones el arco deportivista.

Empate final

Tras el paso por vestuarios, el nuevo técnico del Valladolid B introdujo la primera sustitución del encuentro dando entrada en el terreno de juego a Samanés en lugar de Montenegro. Comenzó el segundo acto con una clara ocasión por cada bando, primero sería el filial blanquivioleta con una internada del recién ingresado Samanes que asistió a Pérez pero Jon Garcia desvió el disparo al córner. Poco después respondió la Deportiva, Salinas se encontró un balón suelto en el área y con todo a favor envió muy desviado.

Carlos Terrazas intentó encontrar soluciones con la entrada de Iago Diaz y Menudo que entraron en lugar de Salinas e Isi. También movió ficha Salvachúa dando entrada al juvenil Miguel en lugar de Suárez. Cumplido el minuto 70 se adelantaría la Ponferradina en el marcador, Iago Díaz aprovecharía un balón suelto para enganchar un disparo que desvió Mario y el balón acabó dentro de la portería visitante. A pesar de adelantarse el marcador, el equipo blanquiazul no supo gestionar esta mínima ventaja, cinco minutos más tarde el Valladolid B igualó el partido tras un disparó de Samanés que rechazó Dinu y quedo franco el balón a Pérez que marcó a portería vacía el tanto del empate.

El equipo blanquiazul consciente de su necesidad de puntos buscó el tanto de la victoria, insistiendo por banda derecha pero los centros poco precisos de Caiado no encontraron rematador. Un remate de Pallarés a centro de Cidoncha fue lo mas peligroso por parte de la Deportiva tras el empate del Valladolid B. Finalmente se llegó a la conclusión del partido con el empate a un tanto, reparto de puntos que no soluciona la necesidad de puntos de ambos equipos. La Deportiva sigue sin arrancar y se deja otros dos valiosos puntos en El Toralín, suma tan solo 6 puntos, es 14ª en la clasificación, muy lejos de su principal objetivo y recibirá el próximo domingo la visita del Deportivo B, 2º clasificado. Por su parte, el Valladolid B suma su 2º punto pero sigue en puestos de descenso.

