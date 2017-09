Terrazas: “Queremos imponer nuestro estilo tanto fuera como en casa”

Carlos Terrazas, en la sala de prensa de El Toralin esta mañana. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas manifestó que Iago Díaz no llega al partido del Coruxo pero podría estar disponible la próxima semana: “Va muy bien pero todavía es un poco pronto, está saliendo de la lesión, la semana que viene podrá entrar con el grupo”. El técnico blanquiazul aseguró que tampoco podrá contar con el canterano Saúl Crespo para el partido en O Vao: “Saúl tiene molestias todavía y tendrá que esperar también”.

El entrenador de la Deportiva insistió en la importancia de los dos próximos compromisos a domicilio y manifestó que deben aprovechar esta oportunidad fuera de casa: “El reto que tenemos por delante es sacar adelante el partido fuera de casa y ahora tenemos dos, los dos importantísimos tanto el de Liga en Coruxo como el de la Copa contra la Segoviana, pues tenemos que dar ese paso adelante y vamos a ver si lo hacemos cuanto antes, tenemos la oportunidad el domingo de hacerlo y vamos a ver si no la dejamos pasar”.

Carlos Terrazas indicó que no se deja llevar por las sensaciones y reiteró que su equipo está en un proceso de evolución continua: “A mi no me gusta el dejarme llevar por las sensaciones, no creo que son tan importantes, lo que si es importante es desarrollar un proceso de evolución continua, de mejora continua y en eso estamos, luego hay muchas vicisitudes, muchas alternativas a lo largo de una temporada, la temporada es muy larga y los procesos de evolución no son lineales tienen sus dientes de sierra, lo que tenemos que hacer es desarrollar el proceso”.

El técnico bilbaíno manifestó que deben imponer su estilo de juego siempre independientemente del rival que tengan enfrente: “Sabemos que el Coruxo tiene un buen equipo, que va a ser un rival muy difícil pero nuestra idea es imponer nuestro estilo de juego y lo que nosotros queremos hacer tanto fuera como en casa, como contra un rival como contra otro, lógicamente unos días nos sale mejor, otros días nos sale peor, esperamos ser más constantes, más regulares ir haciéndolo cada vez mejor, nosotros no tenemos la idea de cambiar nada ni porque juguemos contra un determinado equipo, ni porque tampoco juguemos fuera o en casa, precisamente se trata de lo contrario, de implantar un estilo y desarrollarlo en toda su extensión”.

El entrenador de la Ponferradina resaltó las principales cualidades del equipo vigués, destacando que es son potentes a nivel colectivo e individual: “Si va a ser un rival muy complicado, a parte de que es intenso también tiene calidad, es un equipo que tiene buenos futbolistas a nivel individual y es un equipo muy completo tanto a nivel colectivo, está muy bien organizado, tiene una gran predisposición al trabajo colectivo como a nivel individual que tiene unos cuantos jugadores que pueden desequilibrar un partido”.

Por último, Terrazas no quiso revelar si dará continuidad en el once a Fernando Román o apostará por Yac tras cumplir su sanción, el técnico cree que no es necesario hacer demasiados cambios cuando los resultados marchan: “Soy un entrenador que procuro hacer las cosas normales, lo normal es tener criterios, el criterio que yo tengo es que si los resultados son buenos pues no hacer demasiados cambios, eso tampoco hay que llevarlo al extremo, tampoco tiene que ser una máxima que se lleve al 100%, puede haber algún cambio, lo lógico es pensar que si los resultados son buenos, no vas a hacer ocho cambios, eso es lo lógico y lo que indica el sentido común me parece a mí”, concluyó.