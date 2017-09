Isi: “Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa”

Isi Palazón, esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Isi Palazón manifestó que hay un ambiente más positivo tras conseguir la primera victoria en Liga: “Si como bien dices los resultados marcan una semana, la semana está siendo diferente tras la victoria del otro día tan contundente, la semana se hace más divertida, hay mas cachondeo, se lleva mejor”.

El extremo murciano aseguró que en el vestuario nunca había dudas a pesar de que los goles y las victorias en Liga no habían llegado todavía: “Bueno dudas del vestuario para afuera, dentro tenemos muy claras cosas desde el momento que el equipo me demostró lo que quería, el míster también, dudas de vestuario para dentro nada, sí que es verdad que la gente hay comentarios y lo típico cuando el balón no entra, pero sabíamos que al final llegarían los goles y así se ha visto”.

Isaac, tras marcar su primer gol como blanquiazul ante el Rayo Majadahonda, considera es un jugador que puede aportar mucho en esta faceta al equipo: “Siempre me he considerado un jugador que ha tenido gol, mi etapa en el Murcia tuve una temporada que hice goles y he venido para hacer los máximos posibles”. El jugador de la Deportiva alabó la gran asistencia de Salinas y manifestó que el navarro tiene una gran visión de juego: “Néstor es un magnifico jugador, ve muy bien los pases entre líneas y ya nos vamos conociendo un poco, creo que llevo dos semanas con él y ya sabía que me la iba a dejar ahí para meterla”.

Isi Palazón manifestó que se encuentra con mejores sensaciones a nivel individual y que está intentado aprovechar todas las oportunidades que le da Terrazas: “En lo individual cada vez mejor, tanto yo como el equipo vamos a mas, estamos teniendo una racha muy buena, estamos compitiendo muy bien y hay que seguir asi, en lo individual estoy a disposición del entrenador, cuando el entrenador crea oportuno que debo jugar de titular jugaré, mientras tanto, aprovechar las oportunidades que me dé”.

El extremo blanquiazul aseguró que deben conseguir vencer a domicilio para estar arriba, empezando este domingo en O Vao ante el Coruxo: “Tenemos que dar un paso adelante si queremos estar arriba, creo que ese paso adelante lo tenemos que dar fuera, es muy importante para nosotros el partido de Coruxo este fin de semana y así lo estamos haciendo ver durante esta semana, trabajando duro y esperemos sacar los tres puntos allí que es muy importante”.

A pesar de las cualidades que posee el equipo vigués, Isi manifestó que deben centrarse en ellos mismos y realizar una buena actuación para sacar adelante el partido: “Nosotros no tenemos que fijarnos mucho en los rivales, sí que es verdad que hay que darle una importancia, lo importante somos nosotros como venimos haciendo, en la dinámica que venimos haciendo y hacer nuestro partido lo más completo posible”. Isaac Palazón valoró la importancia de los próximos partidos que van a marcar el devenir del equipo en Liga y Copa del Rey: “Sabemos que ahora llegan dos semanas que son importantísimas, tanto en Liga como en Copa, hay dos semanas tres partidos, hay que sacar los tres partidos como sea si queremos optar a algo tanto en Copa como en Liga”.

Por último, el jugador de la Deportiva volvió a reiterar la importancia de los partidos que afronta el equipo berciano durante el mes de Septiembre: “Si, por supuesto, el vestuario lo tiene claro, vamos de menos a más, estos tres partidos son muy importantes, meternos en Copa para que así nos toque un equipo que venga bien para todos, para la afición, para el equipo y para la ciudad y luego en Liga sacar estos dos partidos y luego tenemos dos en casa que son muy importantes para estar arriba”, concluyó.