Sergio Herrera: "Estoy muy contento de haber aportado al equipo"

Sergio Herrera en zona mixta | Foto: CA Osasuna

Inesperadamente, Sergio Herrera se convirtió en el gran protagonista de la noche en el encuentro ante el Cádiz, en el que detuvo dos penaltis, uno provocado en una acción poco deportiva por su parte, y el penalti de Aridane, y el penalti repetido por invasión de área.

El de Miranda de Ebro supo arreglar su error en el primer penalti, y solucionar el entuerto causado por Aridane al cometer penalti y la posterior invasión de área, Herrera hizo dos paradones, y supo aguantarle el tipo a David Barral para pararle el lanzamiento.

Ante un día así, fue el elegido en zona mixta por Movistar +:

"Aquí siempre hay algo de suerte, de fortuna, la ayuda de Manu (Herrera), del entrenador de porteros (Sanzol) antes de jugar se miran un poco las cosas, y estoy muy contento de haber aportado al equipo, y conseguir una victoria en este campo tan difícil y bonito.

Al ser preguntado por la preparación y cómo paró las penas máximas el cancerbero respondió así: "Bueno, el más difícil es el primero, es el que marca un poco, luego cuando ven que paras otro, y paras otro, luego en el tercer penalti mis compañeros me ayudan, es una victoria de todos, yo he puesto mi granito de arena, y los compañeros han puesto el resto.

Finalmente, valoró la racha del equipo: "Ya dije cuando me tocó hablar cuando no ganábamos que esto era un equipo en construcción, que estábamos trabajando muy duro, eramos un equipo muy nuevo, nuevo entrenador, nuevos conceptos, poco a poco estamos trabajando, estamos viendo los frutos del trabajo, pero esto no es nada, sabemos que la clasificación está ahí, que estamos en gran posición, pero todavía queda mucho para cumplir nuestro objetivo.

Más tarde el propio Herrera volvía a comparecer en zona mixta del estadio, para responder a las preguntas de los periodistas:

"Ha salido bien, hemos conseguido ganar un partido extraño, el equipo ha tenido mucha paciencia, y el Cádiz sin ser de penalti no ha tirado, el equipo ha dado la talla, ha corrido, luego Xisco ha hecho el trabajo, el equipo en general, y la verdad, que muy contento"