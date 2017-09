A centrarse en la liga

Google Plus

El Cádiz ha pasado a la siguiente ronda de Copa gracias a un gol logrado en la primera mitad por David Barral. En los primeros 45 minutos, el conjunto gaditano fue muy superior a Osasuna, que en la segunda despertó e intentó igualar, aunque no lo logró. El propio Barral falló un penalti en la última jugada del encuentro, pero el conjunto gaditano no tuvo que lamentarlo y consiguió avanzar a la cuarta ronda del trofeo.

El primero en avisar fue el Cádiz nada más comenzar el partido, gran jugada de Nico Hidalgo dentro del área, pero que no pudo llegar a concretar. En el minuto 7 tras una buena jugada por banda del Cádiz, David Barral le pidió al colegiado penalti por una posible mano, pero éste no señaló nada y dejó continuar el partido.

El conjunto local empezaba a crear peligro en la portería de Osasuna, Barral lo intentó desde fuera del área y su disparo se marchó por encima del larguero. Después la tuvo Nico Hidalgo; muy buena jugada de Moha, que recuperó el balón en el lateral, cedió el balón a Nico pero la mandó alta. Sin duda, la ocasión más clara del partido hasta este momento.

La defensa del Cádiz se mostraba muy segura y los jugadores de Osasuna no eran capaces de crear ninguna ocasión clara.

Más tarde lo intentaba a la contra Barral, pero el zaguero visitante le rebañó el balón sin problemas. Poco a poco el Cádiz iba creciendo en el partido. Tan solo dos minutos más tarde la tuvo Barral de nuevo, gran robo de balón a Lucas Torró, pero falló en el remate final y su tiro se marchó ligeramente desviado de la meta de Manu Herrera.

Sin duda, el Cádiz era el que más estaba buscando el primer tanto y Osasuna apenas tenía control en el duelo y en el 27 David Barral puso el 1-0 en el marcador tras una magnífica jugada del Cádiz por la banda derecha: Rober Correa inició la contra, se la pasó a Moha que se sacó un centro perfecto que cabeceó a la red el delantero del Cádiz.

Los locales no se cansaban y lo intentaban de nuevo, Barral puso un buen balón a Romera, pero no llegó a rematar. Luego llegaba un disparo muy desviado de Osasuna, Sebas Coris lo intentó desde fuera del área, pero Rubén Yáñez no tuvo ni que moverse

En los últimos minutos se produjeron dos córners a favor del Cádiz, que seguía volcado en el área osasunista para intentar meter el segundo gol del partido, pero conforme se iba llagando al descanso, Osasuna comenzaba a crecer en el encuentro y poco a poco se iba acercando con mayor peligro al área contraria.

En el comienzo de la segunda parte Osasuna se ha hizo con el control del encuentro, sin duda mostraron una imagen totalmente diferente a la de la primera mitad, aunque no conseguían dar el último pase para crear ocasiones claras.

Foto: osasuna.es

En el 72 lo intentaba Osasuna con una falta lateral, pero el balón muy blandito acababa en las manos de Rubén. A quince minutos para el final del encuentro todo seguía abierto pese al 1-0 favorable al Cádiz, que poco a poco iba perdiendo el control del partido en favor de Osasuna.

El Cádiz estaba jugando con fuego. Le estaba entregado el mando del partido a Osasuna, quizá buscando una contra que les permita sentenciar el partido. En el minuto 86 estuvo a punto de marcar Osasuna, Quique realizó una gran jugada dentro del área, pero su disparo se marchó desviado y el Cádiz se salvó. Un minuto más tarde la tuvo Barral. Preciosa jugada de Salvi, que se la cedió a Barral en boca de gol, pero su balón se estrelló en un defensor de Osasuna.

En el minuto 92 el colegiado pitó penalti a favor del Cádiz, Salvi Sánchez recuperó un balón en la frontal y fue derribado dentro del área. Barral fue el encargado de tirar el penalti, el delantero del Cádiz no pudo batir a Manu y se quedó sin su doblete.