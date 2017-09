Diego Martínez: "Quiero felicitar a todo el equipo"

Google Plus

Diego Martínez dirigiendo al equipo ante la U.D.Almeria | Foto: Osasuna

Diego Martínez salió a rueda de prensa con la satisfacción del trabajo bien hecho, tras cosechar la primera victoria en liga en el estadio de El Sadar por 2-1 ante la UD Almeria.

Valoración general

El técnico empezó la rueda de prensa orgulloso, tal y como expresó en su propias palabras, en las que manifestaba que: "Estamos muy orgullosos de esta justa y merecida victoria. Hoy hicimos un inicio de partido fantástico, haciendo unos 10 primeros minutos donde sacamos muchos córners y estábamos muy encima. Cuando mejor estábamos, encajamos el 0-1. No merecíamos ir por abajo y el equipo tuvo fortaleza mental ante un rival muy bueno, me cuesta recordar más allá de córners o faltas,y el tiro de fuera de Fran, me cuesta recordar acciones del Almeria, por que creo que el equipo estuvo muy firme y seguro. Los cambios nos han aportado mucho".

La dificultad de la segunda división

Ante las dificultades que ha tenido el equipo para enlazar victorias, y poder anotar el entrenador habló así: "Si ya es difícil ganar, los equipos aquí en El Sadar se resguardan mucho, te hacen el partido muy difícil por dentro, es difícil jugar, y si además se adelantan el hecho de darle la vuelta al marcador tiene mucho que ver con la creencia, en que nunca nos rendimos y con los valores de este equipo y este club.Nunca nos rendimos, somos un equipo competitivo que cree en lo que hace. Hoy hemos dado un paso adelante en cuanto al ataque organizado y a tener más el balón. También hemos dado un paso adelante en nuestro modelo de juego. Desde la emoción y la alegría de la victoria, podría decir que sí ha sido el partido más completo del equipo, pero eso tiene que ver también con la confianza. La verdad es que ha sido uno de nuestros mejores partidos".

Los jugadores

Sobre la actuación del equipo el técnico vigués se pronunció de tal forma: "Tras el 0-1 el equipo tuvo fortaleza mental ante un rival muy bueno. El equipo se ha vaciado, los cambios nos han aportado mucho, hemos tenido empuje y si en esta liga es difícil ganar, hacerlo por tercera vez consecutiva es como para dar la enhorabuena a los jugadores.Todos los jugadores han aportado mucho. Lucas y Fran han estado muy bien en el centro del campo. Estoy encantado con el trabajo de Arzura".