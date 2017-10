Previa Gimnàstic de Tarragona - Granada: recuperar sensaciones

Foto | Pepe Villoslada / Granada CF

Sin tregua. Así afronta el Nàstic el encuentro ante el Granada. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque una victoria sería el balsámico ideal para levantar los ánimos después de la estrepitosa derrota en el Heliodoro. Para lo malo porque otra derrota sería doblemente afectante, y quién sabe si acarrearía una decisión drástica de la junta de administración. Para que ello no pase, la imagen del equipo debe mejorar mucho.

Cómo llega el Nàstic

El precedente, como se ha mencionado, no da lugar al optimismo. Rodri había cambiado muchas cosas respecto a Lluís Carreras, pero el suflé ya ha bajado, por lo que deben llegar nuevas ideas, respuestas, para cambiar esta dinámica en la que de nuevo ha entrado el Nàstic. En Tenerife, los grana se vieron superados en todo momento por un equipo que tuvo claro lo que quería proponer y presionó en la salida visitante, que perdió muchos balones y no consiguió conectar con sus hombres claves. De aquí se deduce el pobre partido de Tejera y Mesa, que no estuvieron cómodos en ningún momento. Precisamente en una pérdida en defensa llegó el penalti que daría el primer gol del Tenerife. Solo después del segundo de Malbasic, el Nàstic sacó la cabeza y llegó a la portería rival, aunque no estuvo acertado.

Cómo llega el rival

El Granada llega en clara línea ascendente. Tras un inicio muy dubitativo, con cinco empates en las cinco primeras jornadas, llegó la puntilla. Una derrota en el José Zorrilla por la que Oltra fue cuestionado. Se mantuvo en el cargo y la situación ahora ha mejorado. Unas semanas después, ha dado un giro de 180 grados y el optimismo impera en Los Cármenes. Son actualmente el sexto clasificado en la tabla, y las victoria parecen llegar solas. Primero fue ante el Córdoba con un Machís espectacular, con dos goles y provocando un penalty, que no acabó en gol. En la siguiente jornada fue el Alcorcón, que llegaba en un gran momento y que fue derrotado por los andaluces. Los de Oltra demostraron un pundonor especial al remontar el gol inicial local, gracias a los goles de Pedro y Saunier.

La semana pasada, el Granada logró su tercera victoria consecutiva, tumbando al Lugo, otro equipo que estaba en un estado de forma excepcional, terminando así la racha de cuatro victorias de los gallegos, hazaña muy difícil de conseguir en Segunda División. Los de Oltra mostraron una muy buena imagen durante el partido, con las ideas claras desde el primer instante y dominando el balón. Esto se acabó traduciendo en el primer gol nazarí. Tras una jugada individual de Pedro que quedó frustada por la defensa, el rechace cayó en los pies de Espinosa, que supo definir ante el portero. Los locales rubricaron el resultado ya en el tiempo añadido, a través de Pierre Kunde y gracias a una gran asistencia de Machís.

Bajas delicadas

Los andaluces tendrán que lidiar con diferentes problemas de lesiones. Germán Sánchez (central) y Adrián Ramos (delantero) no van a poder estar en Tarragona. Tampoco estará Sergio Peña, que además de estar concentrado con su selección, Perú, se ha lesionado allí por un golpe en la clavícula. Por último, también será baja Pedro, que fue expulsado con roja directa contra el Lugo. Es un jugador importante, pues además es el máximo goleador.

Convocatoria

Mientras el Nàstic todavía no ha hecho pública la convocatoria para el encuentro, os dejamos a continuación los hombres con los que contará Oltra:

PORTEROS: Javi Varas y Rui Silva.

DEFENSAS: Chico Flores, Quini, Víctor Díaz, Saunier, Menosse y Álex Martínez.

CENTROCAMPISTAS: Alberto Martín, Licá, Baena, Montoro, Machís, Puertas, Espinosa y Kunde.

DELANTEROS: Joselu y Rey Manaj.

Posibles onces