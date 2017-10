La presión del Tenerife ha asfixiado a los tarraconenses

El Tenerife ha sido el justo vencedor del partido. Un encuentro en el que los tinerfeños han realizado una presión muy alta en campo rival, tal y como ya avisó Rodri. Esa presión ha asfixiado al Nàstic que no ha estado cómodo en ningún momento del partido. Los locales han jugado a lo que han querido en todo momento y en los primeros 45 minutos tan sólo Barragán ha podido evitar la derrota grana. El guardameta se ha estrenado hoy en liga y ha demostrado que está sobradamente preparado para poder suplir a Dimitrievski. Gracias a sus buenas intervenciones y a la falta de puntería de los tinerfeños, el partido se ha ido con empate a cero al descanso. En la segunda mitad lo único que ha cambiado ha sido el marcador ya que el dominio del Tenerife ha seguido siendo claro.

Minutos grises de Barragán

El guardameta, que por fin ha podido debutar con el Nàstic no ha tenido el debut soñado. Si en la primera mitad ha estado impecable, en la segunda se ha girado la tortilla. Hacia el minuto 60 el guardameta ha saltado para despejar un centro al área y la caída de Barragán no ha sido buena. Las asistencias médicas del Nàstic han entrado para asistir al guardameta y parecía que el portero tan sólo tenía rampas pero había algo más. Mientras Perales seguía calentando, Barragán aguantaba cojo todo lo que podía. Sabiendo que el portero no podía correr demasiado, Suzuki ha decidido dar un pase hacia el cancerbero, pero el balón ha ido sin fuerza así que Casadesús ha podido llegar antes que Barragán que no le ha quedado más remedio que cometer penalti. El encargado de ejecutar el lanzamiento desde los once metros ha sido Malbasic que no ha perdonado y ha puesto el uno a cero en el marcador. Tras el gol ha llegado el cambio obligado de Barragán que ha dejado paso a Perales. Pocos minutos después de su entrada al terreno de juego, Perales ha encajado el segundo gol, también con la firma de Malbasic que se ha anticipado a la defensa tarraconense para sentenciar el partido. Las malas noticias para el Nàstic todavía no se han acabado ya que tras el gol del Tenerife, Maikel Mesa también ha tenido que abandonar el terreno de juego por lesión. En su lugar ha entrado Uche que podría no haber terminado el partido ya que ha realizado una entrada durísima a un rival, entrando por atrás, sin tocar balón, pero el colegiado no ha señalado ni falta por suerte para los tarraconenses. Quién si ha terminado el partido antes de tiempo ha sido Suzuki que ha sido expulsado por doble cartulina amarilla.

El Nàstic no puede sacar nada bueno de este encuentro ni a nivel de juego ni por resultado ya que no han tenido su mejor día. La buena noticia para los tarraconenses es que el miércoles vuelve a haber liga y los grana pueden pasar página rápidamente. Las malas noticias, quitando ya el resultado, son las bajas que ha acumulado para el siguiente partido. Rodri no podrá contar con Suzuki y, muy probablemente, tampoco pueda hacerlo con Mesa y Barragán. Para el miércoles ya tendrá a su disposición a los internacionales Dimitrievski y Kakabadze pero veremos en qué estado llegan y si pueden ser titulares. El próximo partido del Nàstic será el miércoles en el Nou Estadi, a las 20.00 horas, y frente al Granada, que por el momento suma cinco puntos más que el Nàstic. Con esta derrota los grana siguen en plazas de descenso con cinco puntos pero muy cerca de la salvación, a tan sólo tres puntos del Lorca, que tiene un partido más que el Nàstic.