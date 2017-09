Resumen de la jornada cinco

Google Plus

Omar Perdomo celebrando el primer gol frente al Albacete. Foto: Gimnàstic de Tarragona

La jornada arrancó el viernes con el duelo entre el Lugo y el Zaragoza. Ambos buscaban su segunda victoria para salir de la zona del descenso. El Real Zaragoza fue el que más fuerte empezó, poniéndose por delante en el marcador pero finalmente, los locales lograron remontar el partido primero con el gol de Seoane pusieron las tablas en el marcador y a en el tiempo de descuento Iriome dejó los tres puntos en casa.

De esta manera el Lugo logró su primera victoria de la temporada como local y ponerse en mitad de tabla. El sábado jugó el Valladolid frente al Granada en un partido en el que los pucelanos confirmaron su buen estado de forma ganando por dos goles a uno y poniéndose líder junto a la Cultural Leonesa, el Cádiz y el Numancia.

Precisamente, los numantinos fueron quién sorprendieron en esta jornada, no tanto por su victoria sino por como la lograron, vencieron al Sporting por tres goles a cero. Hasta el momento los asturianos tan solo habían recibido un gol en cuatro jornadas y el Numancia fue capaz de endosarle tres goles en 90 minutos. Con esta victoria los de Soria ocupan ahora la primera posición gracias a la diferencia de goles.

También en sábado jugó el Osasuna frente al Almería en un partido donde los visitantes se avanzaron en el marcador con el gol de Fidel pero los navarros lograron darle la vuelta al marcador con los goles de Quique y Coris en la segunda parte. Dónde se hizo evidente la igualdad fue en el partido que enfrentó al Lorca frente al Reus, encuentro que acabó con empate a uno. Los primeros en anotar fueron los locales con un gol de Ojeda pero Gus Ledes deleito a la afición visitante con un buen gol desde fuera el área. El último partido de los que se jugaron en sábado acabó con el resultado inicial, cero a cero, y enfrentó a Sevilla Atlético y Rayo Vallecano.

Llegó la primera del Nàstic

En domingo se jugaron los cinco partidos restantes y todos menos uno acabaron en victoria local. El único partido que acabó en empate fue el Alcorcón contra Barcelona B, los madrileños empezaron marcando y Casto paraba todo lo que el filial blaugrana disparaba a puerta, pero en los minutos finales no pudo evitar un golazo de Carles Aleñá que firmó las tablas en el marcador e impidió al Alcorcón alcanzar el liderato de la clasificación.

El partido con más goles de la jornada y mejor repartidos fue el que disputaron la Cultural Leonesa y el Huesca. Los locales acabaron ganando por tres goles a dos. Para los leoneses marcaron Yeray por partida doble y Ahmed, y para el Huesca anotaron Cucho para poner el empate a uno y Melero para volver a empatar el partido, en esta ocasión a dos goles. En el Carlos Tartiere jugaron el Real Oviedo y el Cádiz, los locales se impusieron gracias a un gol de Toché, que la lleva cuatro en lo que va de liga.

Con esta victoria, los carbayones se meten en puestos de play off e impiden al Cádiz hacerse con el liderato en solitario de la Segunda División. Más cómodo ganó el Córdoba frente al Tenerife con goles de Guardiola y Carlos Caballero. Con esta victoria los andaluces se alejan del descenso y el Tenerife se queda distanciado de los puestos de ascenso. Por último, acabamos la jornada con la primera victoria del Nàstic. La víctima fue un Albacete que también necesita la victoria como el comer. Pese a que el resultado fue de tres goles a uno, la victoria no fue fácil para los tarraconenses que no pudieron respirar tranquilos hasta que Uche en el tiempo añadido sentenció el encuentro con una gran vaselina a Tomeu Nadal.

Vistazo a la clasificación

Con estos resultados son tres los equipos que todavía no conocen la victoria, el Albacete, que ocupa la última plaza de Segunda; el Sevilla Atlético que está justo por encima de los manchegos; y el Granada, que empata a puntos con el Zaragoza y el Nàstic. Así pues, en zona de descenso por el momento se encuentran Albacete, Sevilla Atlético, Nàstic y Zaragoza, y en la primera plaza de salvación están los nazaríes.

El liderato se divide en cuatro porciones. En cabeza se encuentra el Numancia, seguido de Valladolid, Cádiz y Cultural Leonesa, todos con diez puntos. Los dos sitios restantes del play off de ascenso lo ocupan el Alcorcón, con nueve puntos, y el Real Oviedo, empatado a puntos con Osasuna, Sporting y Barcelona B.