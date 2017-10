Juankar: "El equipo está con muchas ganas"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

El defensa del Málaga, Juankar, pasó este viernes por sala de prensa para repasar la actualidad del equipo malaguista y afrontar con optimismo la cita de este domingo ante el CD Leganés. Un encuentro vital para conseguir la primera victoria de la temporada: “La verdad es que estamos con ganas. Llevamos trabajando estas dos semanas al 100 por 100 y estamos con muchas ganas de que llegue el domingo. Hemos tenido muchísimo tiempo para trabajar aspectos que nos pueden venir bien para el partido de este domingo. El equipo está con muchas ganas”.

“El domingo lo demostraremos. Noto a la gente con otra actitud y más animados. Al final hay que estar con buen ánimo, porque como entres en esa dinámica negativa y encima estés mal de ánimo, estás hundido. Creo que tanto mis compañeros, como yo y como el míster estamos al cien por cien para afrontar este siguiente partido. El partido está preparado para intentar ganarlo, desde el minuto uno, el minuto 30 o el minuto 90. Vamos a salir a morder porque estamos en casa. Ya estamos viendo que la afición va estar a muerte con nosotros. Seguramente haya un lleno el domingo y todos juntos vamos a conseguir esos primeros tres puntos”.

“Las estadísticas están para romperlas", continuaba Juankar. "Somos el equipo que no ha ganado ningún partido y este domingo lo vamos a ganar. Sabemos cómo es el fútbol. La dinámica cambia de una semana a otra, cambia la manera de jugar, de meter goles y de intentar que no los meta. Se va a ver este domingo. No hay un rival fácil en LaLiga. Es una liga muy competitiva. Vamos a salir con nuestras armas. Jugamos con el factor campo y estamos con muchas ganas de que llegue el domingo y dar esos primeros tres puntos al equipo”.

Sobre Michel y Mario Husillos, el defensa malaguista expresó lo siguiente: “El míster no ha perdido en ningún momento el ánimo. Es quien nos lo transmite día a día. Creo que el entrenador es la pieza clave para nosotros. A Mario ya le conocía personalmente, fue quien me fichó para el Málaga. Es verdad que hay poca gente de cuando estuvo él. Mario es una persona abierta con la que se puede hablar. Las cosas las va a decir claras”, finalizó.