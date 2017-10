Baysse: "Tenemos calidad para ganar el partido"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

El central malaguista, Paul Baysse, ha sido el protagonista este martes en la sala de prensa de La Rosaleda, en la que ha repasado muchos temas, sobre todo el próximo partido ante el CD Leganés que se presenta como vital para las aspiraciones del Málaga CF. "Son dos semanas para trabajar mucho para tener confianza en nosotros", indicaba Baysse. "Tenemos muchas cualidades en el equipo y trabajamos para los tres puntos del domingo. Y para ganar con nuestros aficionados en nuestro campo. Necesitamos los tres puntos”.

“No me preocupo del rival, me preocupo del equipo y del juego que queremos hacer. Nos vemos a nosotros, no al rival, para jugar nuestro fútbol y jugar para ganar. El equipo quiere ganar por nosotros, por el Club y por los aficionados. Necesitamos la confianza de todos para ganar”. Sobre el rival, dijo lo siguiente: “No conozco mucho al Leganés, es la primera vez que juego contra este equipo. Vimos en vídeo que tienen confianza, puntos, y están en la mitad de la clasificación. Pero tenemos calidad para ganar el partido y queremos demostrar que podemos”.

“La clave es el trabajo en los partidos", expresaba Baysse. "En los partidos pagamos pequeños errores con un gol. Necesitamos confianza para marcar muchos más goles y defender juntos, pero creo que faltan pocas cosas para cambiar la dinámica”, finalizó.