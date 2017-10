El Málaga busca soluciones para la defensa

Google Plus

Diego González en un lance del juego ante la UD Las Palmas. / Fuente: Málaga CF

La décima temporada consecutiva del Málaga en Primera División no ha empezado nada bien. Tras sumar 1 punto de 21 posibles, se ha sumado una lesión importante en una de las demarcaciones que más sufrió el curso pasado y ha quedado en entredicho en este; la defensa.

Esta pasada semana se conocía que el central gaditano Diego González sufría una condropatía rotuliana en la rodilla izquierda, lo que le hará tener que pasar por el quirófano y se prevé que su ausencia se prolongue de 4 a 5 meses.

Un contratiempo muy serio para Míchel y su plantilla, quienes ya están pensando cómo cubrir ese hueco que dejará el jugador que llegó este verano procedente del Sevilla Atlético.

La primera opción es la cantera. El técnico madrileño ha dejado patente su apuesta por la cantera malaguista y conoce perfectamente a todos los efectivos que pueden cubrir la ausencia del gaditano. Ían Soler lidera el ránking en este apartado. El central nacido en Barcelona, cumple su segunda temporada en la cantera malaguista tras su llegada el pasado curso procedente del F.C. Jumilla. Ya ha sido convocado en esta temporada por Míchel y podría ser la solución de urgencia hasta el mercado invernal.

La ley establecida por la LFP en este sentido, estipula que un club podrá fichar a un sustituto si el período de ausencia es de cinco meses mínimo, adjuntando acreditación oficial de los médicos y profesionales del club. Aún no se sabe el período oficial de baja de Diego González, aunque se estipula que estará rondando esos cinco meses.

Si fuera así, el club podría solicitar cubrir esa ficha con un nuevo fichaje y lanzarse al mercado en busca de un nuevo central. Arnau ya declaró en la rueda de prensa en la que analizó el mercado veraniego, que el club tenía guardado margen salarial para hacer alguna operación en invierno. Ésta sería la oportunidad para aprovechar ese margen que quedó liberado.

Si el período de baja se estimase en menos de cinco meses, otra opción que valorarían en los despachos de Martiricos es el de acudir al mercado de jugadores libres. El Málaga aún tiene una ficha libre y podría cubrir esa ausencia con un futbolista en paro sin necesidad de permisos especiales de la Liga de Fútbol Profesional. Esta posibilidad se presenta más remota, dado que Arnau descartó en septiembre acudir al mercado porque no veían a nadie que mejorara lo que ya hay en plantilla.

La cuarta y última opción es la de recuperar a uno de los jugadores que están cedidos actualmente. En este apartado las opciones son Luis Muñoz y Mikel Villanueva. El jugador malagueño se marchó al Lugo, pero una lesión le apartó del once titular y Francisco, técnico lucense, no está dándole mucha comba. Por contra, el central venezolano marchó al Cádiz y tampoco está disfrutando de muchas oportunidades en la Tacita de Plata pero en su contrato no estipulaba opción de vuelta durante la presente temporada.

Con lo cuál, las opciones de Míchel y su equipo pasan por aguantar con lo que hay hasta enero, tirar de cantera, intentar la posibilidad de fichar ahora o repescar a Luis Muñoz.