Recio: "A la gente que nos da por muertos ahora, tenemos que callarle la boca"

[Foto La Liga]

Varios jugadores del Málaga acudieron a zona mixta para explicar y dar detalles sobre esta derrota, la sexta en lo que llevamos de Liga, ante el Sevilla, después de aguantar hasta 70 minutos con igualdad en el marcador. "Pedimos disculpas a la afición por el inicio de la temporada y damos gracias a los que han venido, que han sido muchos”, decía Torres al término del partido.

“Es un inicio complicado que te hace afrontar cada partido con un extra de intensidad y ganas, pero estamos responsabilizados con la situación. Espero que esta etapa nos sirva para crecer desde la adversidad. Hay que confiar mucho más en lo que tenemos”. Sobre Míchel y un hipotético despido, el capitán blanquiazul decía lo siguiente: “Esto no es una responsabilidad del entrenador, es algo de todos, de la planificación de la plantilla, cada partido somos nosotros los que salimos... Y muchas veces son más fallos individuales que errores del entrenador”.

“Debemos seguir con la intensidad que requiere Primera y estoy seguro que acabaremos saliendo de esta situación. Cuando mejor estábamos en el partido, y en dos acciones muy similares a lo que nos está pasando, acciones desafortunadas nuestras, metimos al rival en el partido. Con 2-0 se ha hecho muy pesado”, concluyó.

Otro de los protagonistas, fue el capitán Recio, que dijo lo siguiente: "Tenemos que dar la cara y empezar a sumar de 3 en 3 desde ya. Creo que tenemos argumentos. El gol parece que al equipo le meten 100 piedras en la espalda. Son dinámicas. A la gente que nos da por muertos ahora le tenemos que callar la boca. Es un momento complicado. Pero son 38 jornadas y hasta entonces nos vamos a partir la cara. Cuando más cómodos estamos, nos meten dos goles en un minuto. No lo entiendo. Ya son 7 partidos sin ganar. Está claro que se hacen las cosas mal. Hoy ha sido un reflejo.", decía Recio.

En cuanto a Juankar, comentaba lo siguiente: "No hay que buscar excusas. Tenemos los jugadores que cambiar esta situación. A nadie le gusta llevar 1 punto tras los partidos jugados. Los entrenadores, por desgracia, no saben cuánto van a durar. El presi nos sigue en la distancia y seguro que apoya al entrenador. Me dan igual las estadísticas y el comienzo. Hay que trabajar y darle la vuelta a esto. Los culpables somos nosotros y nosotros debemos ser los que le demos la vuelta a esto. Hemos estado bien plantados. Pero en un minuto ha cambiado todo. Nos está condicionando mucho las decisiones arbitrales, pero hay que seguir currando.", finalizaba el jugador malaguista.