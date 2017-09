Michel González: "Tenemos que atacar los puntos débiles del Sevilla"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

El entrenador del Málaga respondió este viernes a las preguntas en la previa del derbi andaluz entre el equipo malaguista y el Sevilla. El objetivo no es otro que de puntuar, pese a que los sevillistas llegan con la moral muy alta tras su última victoria en Champions League: "Nos enfrentamos a un equipo que en los últimos años está siendo una referencia en Europa y en España", indicaba Michel. "Es un equipo al que no le importan los cambios de entrenadores y de jugadores porque sigue jugando con la misma idea y con la misma capacidad. Han empezado muy bien. Es un equipo que tiene una gran firmeza. Siempre son partidos especiales y, lógicamente, Nervión que le da importancia siempre a cualquier partido mucho más. Creo que eso es suficiente para que estemos espabilados. Sabemos de la importancia del partido. Yo soy de Madrid, pero soy un tío de fútbol y siempre he valorado este tipo de situaciones”.

“Creo que el resultado del pasado fin de semana y sobre todo la sensación hace que el equipo esté más estable y eso se ha visto en los entrenamientos. Eso hace que afrontemos bien el partido del Sevilla”. En cuanto a Peñaranda y su recuperación, Michel decía lo siguiente: “Peñaranda ha entrenado muy bien en los últimos diez días y por eso está dentro de la convocatoria. Es un jugador que tiene muchas virtudes y esta semana ha sido el Peñaranda que esperamos”.

“Creo que tenemos que intentar atacar sus puntos débiles y potenciarlos. Es cierto que eso es más difícil cuando juegas contra un equipo de su categoría y nivel, pero es por ahí por donde tenemos que ir con el partido. Es cierto que el Sevilla ha ganado muchos partidos esta temporada, en Liga y Champions, pero también es cierto que ha habido momentos de los partidos en los que su juego se ha visto resentido porque el rival ha sabido atacar esas debilidades que todos tenemos”.

“Cuando afronto un partido no miro la clasificación, miro las posibilidades de unos y otro. Creo que, si mi equipo juega a un alto nivel, como en algunos momentos del juego lo está demostrando, será mucho más difícil que se vea esa diferencia en la clasificación y tendremos muchas más posibilidades de que esa estadística se mantenga, en mi caso personal”.

Por último, valoró la diferencia de ambos conjuntos: “Creo que no hay tanta distancia en la clasificación, a priori. Es verdad que el Sevilla está en un buen momento. Nosotros estamos, sobre todo, en un mal momento de puntos que es lo que cuenta, pero en el juego no estamos tan mal”.