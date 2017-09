Sevilla FC - Málaga CF: a prolongar rachas y sensaciones

Google Plus

Ben Yedder en un remate disparo a puerta en el partido entre Sevilla y Málaga de la pasada temporada. Foto: Sevilla FC

Hablar de fútbol en Andalucía, es casi como hablar de religión. La pasión con la que sus gentes viven este deporte y lo aman supera fronteras. Por eso este sábado (16:15 horas) se vivirá un ambiente especial en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dos equipos con mucha historia y solera en la historia de la Liga española y que siempre ofrecen espectáculo cuándo se enfrentan entre sí.

El partido promete espectáculo, y del bueno, dado que ambos equipos tienen un estilo de juego parecido pero no llegan de igual manera a la cita. El Sevilla llega lanzado tras su gran inicio de temporada, dónde ha conseguido sacar trece puntos de dieciocho posibles (4 victorias, 1 empate y 1 derrota). Además, llega tras conseguir ganar holgadamente ante el Maribor y lograr su primera victoria de la temporada en Champions situándose como líder de su grupo.

Se prevén algunas rotaciones en el equipo hispalense. El Sevilla tiene un amplio fondo de armario con jugadores muy semejantes, con lo que cualquier cambio en el once inicial no alteraría la idea de juego que está consiguiendo implantar Berizzo en su primera temporada en el banquillo de Nervión. De hecho, el técnico argentino ya ha advertido que no se fía del rival; “El Málaga es un rival herido con el deseo de enderezar su trayectoria”.

Pero, a pesar de no fiarse del conjunto malacitano, ya ha dejado caer que las rotaciones se verán en este próximo partido: “Tanto N’Zonzi como Banega vienen de repetir en el equipo de forma continuada”, y quiere evitar “exponernos a que haya percances”. Además de querer “refrescar el centro del campo”.

Sobre el estilo que lleva mostrando el equipo durante este inicio de temporada declaró que: “Necesitamos seguir siendo verticales, con ritmo en ataque. Es nuestra idea para mañana”. También quiso hablar sobre el técnico rival, sobre el que tuvo buenas palabras; “Tengo una gran estima por él, le respeto mucho”.

En la parte visitante, el club blanquiazul llega después de haber sumado su primer punto de la temporada en casa ante el Athletic la pasada jornada. Pero es un bagaje muy escaso para los malagueños quiénes saldrán a por los tres puntos a pesar de “estar en un mal momento de puntos, pero en el juego no estamos tan mal” según las palabras de Míchel.

Los boquerones llegan con varias bajas y muchas novedades en la convocatoria. La sanción de Kuzmanovic y, sobre todo, las lesiones de última hora de Diego González y Borja Bastón hacen que Míchel tenga que introducir varios jugadores que se estrenarán esta temporada en una convocatoria. Ían Pino y Peñaranda serán las principales novedades de la lista de convocados quién también incluye a dos jugadores que se recuperaron de sus respectivas molestias: Miguel Torres y Cecchini. Precisamente, el técnico madrileño habló sobre el regreso del delantero venezolano: “Peñaranda ha entrenado muy bien en los últimos diez días y por eso está dentro de la convocatoria”.

Tras el empate de la pasada jornada, Míchel reconoció que “el resultado del pasado fin de semana y, sobre todo, la sensación, hace que el equipo esté más estable. Afrontamos bien el partido del Sevilla”. Será su regreso a Sevilla tras pasar por su banquillo hace varias temporadas.

En el bando sevillista sólo habrá dos cambios con respecto a la última lista que dio Berizzo para enfrentarse al Maribor en Champions League. Nico Pareja se cae por arrastrar algunas molestias y el brasileño Ganso también tendrá que ver el ‘derbi’ andaluz desde la grada. Por ambos entrarán dos compatriotas: Krohn-Dehli y Kjaer.

A pesar de la mala racha con la que ha empezado el Málaga la temporada, sus visitas al Sánchez Pizjuán no se le ha dado nada mal al club de la Costa del Sol. En 15 enfrentamientos desde la refundación del C.D. Málaga a Málaga C.F. en Primera División, los costasoleños han conseguido arañar 5 empates y 5 victorias.

El partido será arbitrado por Daniel Jesús Trujillo Suárez, del Comité Territorial Tinerfeño. Será la segunda temporada para este colegiado de 34 años en la máxima competición española. Sin embargo, sí será la primera vez que dirija a ambos conjuntos esta temporada y entre sí.

Gran tarde de fútbol la que nos espera en la sobremesa del sábado entre dos equipos que prometen ofrecer espectáculo. El Sevilla seguirá buscando estar en los puestos más altos de la tabla y el Málaga, sumar su primera victoria y empezar a respirar.

LISTA DE CONVOCADOS

SEVILLA F.C.: Sergio Rico, Corchia, Kjaer, Lenglet, Krohn-Dehli, Ben Yedder, Banega, Correa, David Soria, Pizarro, N'Zonzi, Jesús Navas, Sarabia, Escudero, Muriel, Vázquez, Nolito y Mercado.

MÁLAGA C.F.: Roberto, Luis Hernández, Rolón, Juankar, Adrián, Juanpi, Chory, Recio, Ricca, Peñaranda, Rosales, Cecchini, Keko, Paul Baysse, Miguel Torres, Diego Rolan, Andrés Prieto, Mula e Ían.

POSIBLES ONCES