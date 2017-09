Michel: "Mis jugadores han dado una demostración de absoluto pundonor"

[Foto LaLiga]

El Málaga consiguió un punto que, pese a que no le saca de problemas, si que demuestra que está dispuesto a pelear en cada partido como si fuera el último. Cuando parecía todo perdido, los de Michel sacaron "pundonor", como bien afirma el técnico y consiguieron empatar justo al final del partido. Esto dijo Michel en rueda de prensa: "El que no saliese a por el empate no quiere decir que el empate, en estas circunstancias, me parezca más que meritorio. No voy a decir merecido porque, al final, han pasado tantas cosas y casi todas en contra de nosotros. Las circunstancias han ido en contra de nosotros y el juego a favor. Lo único que me queda es dar las gracias a los futbolistas y felicitarles porque han dado una demostración de absoluto pundonor y de saber que no están rendidos, ni mucho menos”, expresó.

“Nos pasan muchas cosas", continuó. "Es verdad que tenemos errores, yo el primero, pero es cierto que cada vez que cometemos una mínima distracción o un error se convierte en un gol en contra. Hoy, en el minuto 2 íbamos perdiendo 1-0 y no había pasado nada. Nos pasan muchas cosas y, sin embargo, el equipo se repone y sigue insistiendo. Si el punto es la demostración de cómo se encuentran mis jugadores a la hora del compromiso y de querer sacar esto adelante, ya sé que un punto parece que no nos arregla nada, pero al menos nos ha arreglado el corazón a los que sabemos que los chicos están trabajando mucho y bien, y me alegro mucho por ellos. Han jugado mucho tiempo con diez ante un equipo que tenía dos goles a favor y han jugado muy bien. Incluso cuando éramos 11 contra 11 hemos hecho una primera parte muy buena. Que se puede pedir que ganemos, sí, pero para ganar hay que jugar así”.

“La reacción viene dada porque los chicos no se van a venir abajo nunca. Hemos hecho cambios, hemos cambiado situaciones tácticas y los chicos se amoldan rápidamente porque las trabajamos”, comentaba. Sobre Rolan, dijo lo siguiente: “Diego ha jugado muy bien. Ha metido dos goles y ha sabido interpretar el juego en las dos bandas. Cuando hemos tenido que jugar con dos arriba, con uno menos, también lo ha hecho muy bien Los jugadores buenos y con callo se adaptan rápidamente y eso es lo que nos va a dar Rolan durante esta temporada. Los dos goles magnifican su actuación y la del equipo. Diego, como todos sabemos es un jugador de alto nivel”.

Por último, agradeció una vez más a la afición: “Nuestra afición, mira como ha estado durante todo el partido. Íbamos 0-1, la situación no era para aplaudir, y ellos empujan. Los jugadores también saben que hay gente que nos está empujando y que permiten que nos acerquemos más a situaciones como estas. Muchas veces no sabes si los jugadores empujan a la afición o la afición a los jugadores, pero lo que si es cierto es que, si ellos no se rinden, nosotros no podemos hacerlo, pase lo que pase”.