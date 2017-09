Málaga CF - Athletic Club: el juego de la ruleta rusa

Google Plus

Por muy extraño que suene, la primera final para los malaguistas, y para Michel, llega el 23 de septiembre. Y es que resulta que el Málaga se encuentra, un mes después de empezar la competición, con 0 puntos en el casillero, algo que ya forma parte de la historia de este club, ya que es la primera vez que se da el caso de perder las 5 primeras jornadas de liga. Pero como bien se puede oír en el fabuloso vídeo de la nueva equipación, “resurgimos de nuestras cenizas”, por lo que hay que confiar en que este grupo conseguirá sacar esto adelante, y sobretodo, hacer disfrutar a la afición, la cual siempre va a estar ahí.

El equipo blanquiazul llega a este partido tras perder por la mínima en el Vicente Calderón, con gol de Griezmann, y tras recibir un doloroso 5-0 en Valencia, con hat trick de Zaza incluido. En ambos partidos pudimos ver los primeros minutos de los últimos fichajes, Rolón y Rolan, y dejando detalles de cada una de sus facetas. La imagen que se dio en Mestalla fue algo pobre, especialmente en defensa, ya que los jugadores de Marcelino consiguieron penetrar a los zagueros blanquiazules con facilidad. Esto es algo que ha encendido la alarma en el malaguismo, y muchos de los aficionados ya empiezan a dudar sobre si Michel es el técnico adecuado para hacer que este equipo consiga su objetivo, y más aun cuando se sabe que Javi Gracia anda por la ciudad.

Michel se juega su futuro ante el Athletic [Foto Málaga CF]

El mismo Michel es sabedor de que el trabajo no está siendo el correcto, ya que ha dejado caer en alguna que otra rueda de prensa, que, si no se gana, “ya sabemos que pasará” refiriéndose a su posible destitución, y en varios medios ya se ha podido ver que este es un partido clave para el futuro del técnico madrileño. Es, por tanto, un partido en el que Michel estará jugando a la ruleta; si se gana, tendrá la suerte de no haberse topado con la bala, pero, si se pierde; lo más probable es que acaba perdiendo el juego, aunque desde el club, tanto Arnau como el presidente Al-Thani, han mostrado en más de una ocasión su compromiso con el técnico.

Se espera una Rosaleda llena hasta la bandera, algo típico, y una hinchada que no piensa dejar de animar al equipo, algo que han demostrado en una infinidad de ocasiones. Y como visitante llega a Málaga el Athletic, sabiendo que los locales no pasan por su mejor momento, y con ganas de poder morder a los boquerones. El conjunto rojiblanco llega a La Rosaleda tras haber perdido en casa contra el Atlético de Madrid por 1 a 2, pero esta derrota no ha sido nada dolorosa, ya que Yeray Álvarez, futbolista del Athletic, ha superado una grave enfermedad, algo de lo que todo el mundo del futbol se alegra. El entrenador del Athletic, Ziganda, dijo en rueda de prensa “sabemos que ellos van a dar el máximo, tratarán de ponerse rápido por delante para ganar confianza”, lo cual hace saber que los jugadores rojiblancos van a estar muy atentos a todos los intentos de gol del Málaga.

Del Cerro Grande, al silbato

Será el encargado de dirigir el choque entre Málaga y Athletic. El colegiado del comité de árbitros de la comunidad de Madrid debutó en Primera División de España el 11 de septiembre de 2011 en el partido Real Betis Balompié contra el Real Club Deportivo Mallorca, el cual ganó el equipo Andaluz por 1-0. Posteriormente, en 2014, logró quedar segundo en la clasificación de final de temporada de árbitros de la primera división de España con una nota final media de 9,53 en relación a informes, algo que le el llevó a ser el encargado de dirigir la final de la Copa del rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla Fútbol Club en 2016.

Convocatorias

Por parte del Málaga, estarán hoy disponibles: Roberto, Luis Hernández, Rolón, Kuzmanovic, Juankar, Adrián, Borja, Juanpi, Recio, Ricca, Rosales, Keko, Jony, Pual Baysse, M. Torres, D. Rolan, A. Prieto y Mula.

Ziganda se lleva a: Arrizabalaga, E.Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Córdoba, Núñez.

Posibles alineaciones