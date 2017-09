La opinión: "Unidad, memoria, compromiso y fe"

Google Plus

Foto: Málaga C.F

El Málaga C.F, al finalizar la temporada anterior, dejó muy buenas sensaciones como equipo con un sistema de juego establecido, jugadores comprometidos y una unión entre jugadores, técnicos, directiva y afición que invitaba a conseguir grandes objetivos para esta temporada. El primer efecto que se produjo fue el número de abonados para esta temporada que ha sido el segundo mejor registro de toda la historia, solo superado por la temporada en la que el Malaga CF jugó por primera vez la Champions League.

En relación a la plantilla, todos tenían asumido de que, independientemente del proyecto que se tuviese para este año, el jugador Sandro Ramirez iba a abandonar el equipo abonando la clausula de rescisión para ir a un equipo más competitivo, y este hecho es totalmente comprensible. Además, incluso, la posterior salida de Camacho igualmente era esperada, el jugador había estado esperando un año que se cumpliera la promesa de la directiva de que se produjera un aumento salarial, sin embargo esto no se llevó a cabo y debido tanto al compromiso del jugador con el club durante todos estos años como la necesidad de buscar otros proyectos deportivos ha sido el momento de que el jugador fiche por otro club, y le deseamos que triunfe en el mismo, por supuesto. Lo realmente inesperado fue la salida de Pablo Fornals, y se le ha criticado mucho al club por esta salida, circunstancia en la que estoy en desacuerdo. El jugador, al cual se le ofreció en varias ocasiones renovar, decidió que era mejor ir a otro equipo, en este caso el Villarreal, y en este caso que le vaya bien y que pasen otros jugadores. Los jugadores, técnicos, y directivos pasan.....el club permanece, y esto es tan real como la vida misma. Pues no, aquí empezamos a criticar al club, a unos y a otros, incluso los propios aficionados a enfrentarse, el jugador se fue y, repito, que lleguen nuevos jugadores.

El problema existente claramente indetificado que sí es culpa del club es la planificación para sustituir dos jugadores tan importantes como Camacho y Fornals, en este sentido los jugadores que se han firmado han sido con disparidad de opiniones entre Al Thani, Arnau y Michel. La propiedad está para controlar, dirigir y toma de decisiones del club en aspecto concretos y de gran importancia, para la contratación de qué jugadores está un director deportivo como Arnau y todo lo que concierne a ello.

Míchel solicitó a un jugador como Javi García, que si bien las formas en las que lo dijo no eran acertadas (señor entrenador, las peticiones de jugadores se deben hacer internamente y no en público, ya que crean polémica y desconfianza a ojos de la afición y/o periodistas, al menos denota que la relación entre entrenador y parte de la directiva no es la mejor). Pero en el fondo, el entrenador tenía razón, y al menos en estas cinco primeras jornadas se ha demostrado.

Sr. Al Thani, en los equipos hace falta la figura de un jugador con cierta madurez, que encima en el caso de Javi García es clave en la distribución del juego del balón y que si tiene 30 años y experiencia además puede ejercer de líder dentro del terreno de juego, de momento hay que ver lo que está haciendo en su equipo actual, el Real Betis Balompié. Un entrenador, y el director deportivo, tiene conocimientos para saber que jugador juega con uno u otro estilo, si el perfil esa acorde y si interesa para su equipo, y desde la parte de la propiedad debe gestionarse esa operación en ciertos aspectos, teniendo en cuenta lo que implica la contratación de ese jugador en el club (mantenerse el equipo en la máxima categoría, y seguir percibiendo derechos de TV, ingresos de taquilla, etc.... que tan importante es para un club en los tiempo en los que nos encontramos).

Ahora nos encontramos en una situación en la que la gota que ha colmado el vaso ha sido la dolorosa derrota en Valencia por 5-0, a algunos jugadores se les nota muy cabizbajo, se duda seriamente del entrenador (cuando ha sido "el que nos sacó de la mierda la temporada pasada cuando a punto estuvo de descender de categoría el club", palabras de Recio). Además, al jugador Ontiveros se le aparta por acto de indisciplina grave, no entiendo como el jugador ha llegado a que se produzca esta circunstancia, como dice el club esperemos que recapacite para no cometer otra vez errores..... Y ahora, cuando entrenador y club están en una situación delicada (aún estando en la jornada 5), todos criticamos y parece ser que el equipo es malísimo y nada se puede hacer. Pues este equipo es el que ahora tenemos, y es muy importante en esto del fútbol lo psicológico, por lo que vamos a luchar por la unidad (ir en el mismo barco), tengamos memoria (este equipo ya vivió una situación incluso peor la temporada pasada), compromiso todos y cada uno de nosotros (directiva, jugadores, técnicos y afición) y fé en que vamos a salir de la zona baja de la clasificación.

Hoy es un día muy importante, hoy se debe animar al equipo sí o si, totalmente acertado el recibimiento al equipo en La Rosaleda promovido por la grada de animación; es muy fácil criticar y decir que nada es válido cuando se pierde y que el equipo es el mejor cuando se gana, pero demostremos de una vez por todas nuestro malaguismo, el recibimiento al equipo debe ser de las que hagan època y se debe apoyar al equipo del minuto 0 al minuto 90 de partido, y al acabar el partido ya se podrá expresar nuestra opinión en el campo ganemos...o perdemos. Vamos Málaga C.F !!

Unidad, memoria, compromiso y fe