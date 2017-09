Michel: "El partido es tremendamente importante pero no es una final"

[Foto Málaga CF]

Michel habló este viernes para los medios de comunicación y pareció aparentemente tranquilo antes de la cita de este sábado ante el Athletic: “Yo no sería tan dramático, aunque la situación es muy delicada y tensa para nosotros", afirmó. "No es normal todo lo que está pasando y que no tengamos ningún punto. El partido para nosotros es tremendamente importante pero no es una final. Pase lo que pase va a quedar mucho. Desde el planteamiento nuestro estamos pensando en reaccionar y esa reacción viene con la victoria”.

“Ellos vienen de dos partidos consecutivamente perdiendo, en Las Palmas y contra el Atlético de Madrid, tienen más estabilidad porque tienen más puntos en la clasificación y eso al final se nota también en el juego. Nosotros andamos con alguna urgencia más, lógicamente, y esperamos un partido en el que tengamos la iniciativa, que sepamos ser constantes y fuertes en las dos áreas, que es lo que necesitamos. Eso hará que el juego, que a veces es bueno, se convierta en resultados”.

Sobre el aspecto moral de la plantilla, el técnico blanquiazul comentó lo siguiente: “Creo en ello y he trabajado mucho en esas cuestiones desde que soy entrenador, y lo considero una parte importante. Siendo una parte fundamental para el desarrollo del trabajo que se hace, también hay una parte de responsabilidad de cada uno. Los jugadores saben que hemos cruzado el límite hace algún tiempo y tenemos que movilizarnos. Nunca me quejo de su actitud ni de su capacidad, pero sí es el momento de pensar qué es lo que necesitamos y va mucho más allá, aunque una ayuda es también bienvenida. No creo que sea una cuestión de que los futbolistas no sepan qué es lo que nos está pasando, y eso también es una decisión individual para que favorezca al equipo”.

“Yo siempre soy positivo", indicaba Michel sobre la opción de ganar. "Alguna vez os he dicho que no me planteo en jugar a nada para no ganar. Como creo fielmente y objetivamente que mañana vamos a ganar, porque vamos a hacer un buen partido. Las únicas consecuencias que pienso es en la alegría que se van a llevar mis jugadores y la afición cuando mañana ganemos. Además, son cuestiones que no dependen de mí. Lo que depende de mí es que mi equipo esté bien para intentar ganar mañana y eso es en lo que centro mi trabajo. Si pierdo energía en lo que va a pasar después del partido me estoy despistando y eso no lo quiero”.

Por último, habló de la afición, que acompañará al equipo desde mucho antes del inicio del choque: “Nosotros estamos todos de paso y nos invita la afición a sentirnos bien aquí. De la afición sí es su equipo y sabe lo que supone que el equipo esté estable y con buena disposición. Mañana van a volver a hacer lo que han hecho durante mucho tiempo y espero que intenten estar cerca del equipo como siempre, que no haya reproches y sí ánimos y que eso nos lleve a conseguir los tres puntos”, finalizó.