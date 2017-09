El Málaga CF, coleccionista de datos negativos

Google Plus

Málaga CF

Cuando un equipo destaca, ya sea positiva o negativamente, es habitual que se batan records y que surjan estadísticas destacables. En la actual temporada, el Málaga CF no ha sido capaz de lograr ni un solo punto en los primeros cinco partidos de liga, hecho que decepciona a los aficionados blanquiazules y que hace que el equipo dirigido por Míchel empiece a estar presente entre las peores estadísticas históricas del club de Martiricos.

Igualada la peor racha de derrotas consecutivas

El Málaga CF nunca ha perdido siete encuentros consecutivos en la Primera División del fútbol español. Antes de la derrota ante el Valencia CF, solo había perdido seis partidos seguidos una vez, así que Míchel y sus jugadores han igualado la peor racha perdedora en la historia del club. En sus manos está no conseguir ese record en solitario. Solo con lograr un empate contra el Athletic Club de Bilbao (sábado, 23 de septiembre, 18:30 horas, La Rosaleda) se evitaría tal catástrofe.

250 derrotas

Otro dato interesante que surgió de la ‘manita’ encajada en Mestalla fue que, el Málaga CF, en su partido número 613 en Primera División, alcanzó la derrota número 250. Pese a la elevada cifra de derrotas, el equipo blanquiazul es un histórico del fútbol español y cuenta con un pasado en la máxima categoría que no deja nada que desear. Los 454 partidos restantes se reparten en 159 empates y 204 triunfos (la victoria número 200 se produjo la pasada temporada ante el FC Barcelona en un partido que ganaron los malagueños por 2-0) y, aunque la cifra de derrotas sea superior a la de victorias, son muchas las alegrías que ha vivido la afición de La Rosaleda en la Primera División del fútbol español.

El peor arranque andaluz del último medio siglo

Empezar la competición doméstica con cinco derrotas en los cinco primeros partidos es un dato que hace daño y que no es muy habitual en Primera División. De hecho, en Andalucía, solo dos equipos habían empezado de manera tan horrible la temporada antes que el Málaga CF. Estos dos equipos no son otros que el Real Jaén de la temporada 1956/57 y el Real Betis de la temporada 1965/66. Aproximadamente medio siglo des del último fracaso andaluz en el arranque liguero, un dato que debería hacer reaccionar al equipo de Míchel, entrenador que terminó la pasada temporada de manera plácida y que debe empezar a puntuar si no quiere que la situación se vuelva insostenible.