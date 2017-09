Luis Hernández: "Hay que poner los cinco sentidos en el partido del sábado"

Google Plus

[Foto Málaga CF]

El central malaguista ha pasado en la mañana del jueves por sala de prensa para comentar los diferentes aspectos que rodean al club y sobre todo, analizar la crisis de resultados que está viviendo el equipo con cinco derrotas consecutivas. Luis, afirma lo que comentó Recio al final del encuentro en Mestalla: "Lo que comentó Recio es el sentir del vestuario. No hay ninguna duda con el entrenador. Yo ya lo he dicho otras veces, si algo tiene este equipo es la unión con el entrenador. Como dijo nuestro capitán el otro día, el año pasado vivíamos una situación más complicada y nos sacó de ella. Hay pleno convencimiento de que es el entrenador que le va a dar la vuelta a la situación y nosotros estamos a muerte con él".

"Pienso que a estas alturas de la temporada y después de llevar cero puntos en cinco jornadas, creo que nos tenemos que olvidar de todo lo que ha pasado este verano y todo lo que pasó el año pasado, de fichajes y renovaciones. Hay que poner los cinco sentidos en el partido del sábado. Nos tenemos que concienciar tanto dentro como fuera, olvidarnos de todo lo demás", decía Luis sobre las críticas a Michel.

Luis Hernández: "Aqui hay una cosa clara y es que el equipo está convencido de darle la vuelta a la situación" "Al final tenemos que hacer un poco de autocrítica" - continuaba - "y si estamos en esta situación es por nosotros. Toca ser conscientes, olvidarnos del resto. Los 25 que estamos dentro vamos a darle la vuelta a la situación, depende de nosotros. Tenemos que saber que para ganar un partido no vale con hacer una parte buena. Tenemos que ser mucho más constantes los 90 minutos. Si estamos en esta situación no es por casualidad, cometemos errores que nos cuestan partidos. Para ganar en Primera División hay que ser mucho más constantes. Hemos tenido momentos buenos como en la primera parte ante el Valencia o con el Atlético". Hernández insiste en que el Málaga saldrá de esta: "Nosotros somos conscientes de la situación, el inicio no es lo que esperábamos, pero aquí hay una cosa clara y es que el equipo está convencido de darle la vuelta a la situación, estamos preparando el partido del sábado con el pleno convencimiento de que vamos a sacar los tres puntos. Es el momento de sacar todo lo que tenemos dentro, mostrar más unión que nunca tanto dentro del vestuario como hacia la afición", expresó.

Sobre el apoyo de la afición para el encuentro del sábado en La Rosaleda, comentó lo siguiente: "Sabía del apoyo de peñas y afición. Es ejemplar y lo demuestra cuando va bien y cuando no. Ahora es cuando más lo necesitamos y es motivo de orgullo saber lo que vamos a tener antes, durante y después ese respaldo".

En cuanto a su próximo rival, el Athletic, Luis comenta lo siguiente sobre los leones: "El Athletic es un equipo fuerte, todos años está en la pelea por meterse arriba. Y aunque viene de perder dos partidos, es un rival duro, intenso, muy complicado y para vencerle tenemos que estar al cien por cien, ser constantes y aprovechar el empuje que vamos a tener de la afición. Lo de Yeray es una grandísima noticia para el fútbol. Creo que lo primero y ante todo, es que creo que es un ejemplo para todos y no solamente a nivel deportivo, también en lo personal es un ejemplo de superación. Tanto el vestuario como yo nos alegramos mucho de esto".

Por último, habló sobre su cabeza y los 18 puntos que sufrió hace un par de jornadas: "Estoy mucho mejor, para entrenar y jugar tengo que tenerla cubierta. El trabajo del doctor fue muy bueno y estoy en plenas condiciones para jugar", finalizó.