Rolan único jugador destacado en Mestalla

Diego Rolan durante el partido ante el Valencia | Foto: LaLiga

El partido de Mestalla ante el Valencia CF. fue el segundo partido que Diego Rolan juega con la elástica blanquiazul desde que llegase al final del mercado de verano y se recuperase de su lesión. Ante el Atlético de Madrid disfrutó de los últimos minutos del partido teniendo una ocasión muy clara que pudo empatar el partido y que atajó el cancerbero Oblak. Mientras que en Mestalla lo hizo por primera vez como titular con una actuación más que positiva, con un buen juego y con claras ocasiones de gol que no supo materializar.

Conjugando la buena primera parte del equipo malagueño y la nefasta segunda parte realizada ante el equipo Ché, los aficionados hablaron en nuestra encuesta realizada en Twitter, consiguiendo el uruguayo ser elegido por los aficionados blanquiazules como el mejor jugador del partido del Málaga con un 58% de los votos totales.

Encuesta Twitter | Foto: Vavel

A pesar de haber realizado una buena primera parte el equipo de Míchel e irse injustamente por detrás en el marcador, la horrible segunda parte del equipo enterró dicha actuación y volvió a dejar una amarga sensación en la afición y una imagen que pudo rozar el ridículo.

Del pésimo partido de anoche solo unos pocos jugadores se salvan, resaltando por encima de todos Rolan. Destacó del uruguayo su movilidad durante el partido, creando grandes problemas al conjunto valencianista que estuvo bastante temeroso atrás, fue un dolor de cabeza a la defensa en la mitad de la primera parte y con aproximaciones constantes en busca del gol que no fueron recompensadas.

En palabras de Rolan al finalizar el partido, el uruguayo habló del futuro de Míchel: “La parte del entrenador es algo de lo que no voy a hablar porque no es lo mio. Ni es mi problema, ni quiero hablar. Si continua con nosotros mejor”. Tampoco desaprovechó la ocasión para hablar del estado de ánimo del equipo tras el partido: “Nos vamos tristes, pero en el primer tiempo hicimos un buen trabajo. Esos después salieron bien al contragolpe con eficacia y marcaron los goles, algo que nosotros no hicimos. Hay que pensar en el siguiente partido porque esto es largo”.

Tras esta dura derrota del Málaga CF. no le queda otra que pasar página y pensar ya en el Athletic del Bilbao en la Rosaleda el próximo sábado a las 18:30. Donde se están organizando diversas quedadas para animar al equipo a su llegada al estadio en estos duros momentos y en el que Míchel podría estar ante una de sus últimas oportunidades. Aunque el Jeque Al Thani nunca ha sido partidario de destituir técnicos durante la temporada y la afición aún confíe en el técnico madrileño.