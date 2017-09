Valencia- Málaga: puntuaciones del Málaga, jornada 5 de LaLiga Santander

Foto: LaLiga

Anoche el Málaga tenía un partido difícil, en el que el conjunto de Michel salía con muchas ganas de lograr puntuar en un gran campo como es Mestalla, las cosas no salieron bien y el Valencia goleo por 5 goles al Málaga, que deja al conjunto blanquiazul como colista en LaLiga



Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.



Roberto



5/ Roberto tuvo un partido muy difícil, ya que encajó 5 goles. Paró bastante pero no sirvió para que el partido, acabará de muy mala manera. No fue su mejor partido. Regular Roberto



Cifu



5/ El lateral hizo un partido más que justo, en alguno de los goles pudo hacer más. Como dato positivo el jugador luchaba todos los balones y pese a que no hizo un buen partido, luchaba todo. Regular Cifu



Luís Hernández



4/ El central Madrileño hizo una primera parte bastante correcta. Pero a partir de la segunda y del segundo gol del Valencia, el jugador tuvo varios errores . Difícil partido para Luís



Diego González



4/ El central que se formó en las categorías inferiores del Sevilla tuvo un partido muy complicado, y no estuvo bien. Como dato positivo el jugador corto varios balones en ocasiones peligrosas y se encontraba bien colocado



Ricca



4/ El lateral Uruguayo estaba bien colocado, pero no fue suficiente para que el jugador sufriera bastante por su lado, el izquierdo. El Valencia trabajo en abundancia por esa banda. El jugador tuvo una noche muy complicada



Kuzmanovic



4/ Kuzmanovic salió como titular en un partido en el que nada fue bien. Kuzma no pudo crear bastante peligro y en los robos no estuvo muy acertado. No ha sido su mejor partido.



Rolón



5/ La verdad es que Rolón esta cubriendo las expectativas y esta compitiendo a buen nivel, Lo cierto es que ayer no estuvo tan brillante como en el Wanda. Regular justo para Rolón



Recio



4/ No está siendo un comienzo fácil para el capitán malaguista. El malagueño hizo una primera parte buena, pero en la segunda como la mayoría del equipo, tras el segundo gol del Valencia, se derrumbó.



Jony



4/ Jony tuvo un partido complicado, pese a ello el jugador ocasionó varios pases a la frontal que no fueron anotados por sus compañeros.



Mula



5/ El jugador es una pieza importante para Michel, ayer se le veía activo. En el último gol del Valencia el jugador daba golpes al suelo en señal de tristeza. Fue uno de los mejores del partido.



Rolán



6/ Muy buen partido de Rolán que creó prácticamente todo el peligro malaguista. Para el Málaga seguro que es una pieza importante, porque el tiempo que ha jugado ha demostrado que puede y merece ser titular.



Juanpi



5/ Juanpi salío en la segunda parte sustituyendo a Mula cuando el partido estaba tres a cero. El jugador salio para crear peligro pero lo cierto es que la circunstancia del marcador tenía tocado a todo el equipo.



Ontiveros



4/ Ontiveros salió para dar ataque al equipo. Pero los rápidos goles de Zaza hicieron que el equipo blanquiazul no estuviera con ánimos.



Baysse



4/ Salio por Diego González. El francés salió con 4 a 0 y hizo un partido regular. Tuvo un error junto a Luís Hernández en uno de los goles valencianistas.