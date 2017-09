Recio: "Michel nos sacó de la mierda para no descender la pasada temporada y tenemos que estar con él ahora"

Foto: LaLiga

Tras la finalización del partido disputado en Mestalla aparecieron los protagonistas del equipo blanquiazul en zona mixta dando la cara ante la difícil situación en la que se encuentra tras producirse la quinta derrota consecutiva.

En primer lugar, apareció Diego Rolan que dio a conocer sus impresiones acerca del partido: " El resultado de la primera parte no debió ser el que se produjo. Nos falta suerte, tuvimos más llegadas que el Valencia. Después, en la reanudación, cuando encajamos el segundo gol nos perdimos". Así mismo, en lo referente al aspecto psicológico, indicó: "Estamos desanimados, una derrota así te baja la moral pero ya el sábado tenemos una final". Cuando fue preguntado acerca de como queda el entrenador después de encajar esta dura derrota, el jugador expresó :"El tema entrenador no quiero hablar, el futuro del entrenador no me incumbe, si continua mejor y si no, no es mi problema". Por último, cuando fue preguntado sobre lo que comentó Michel en vestuarios tras finalizar el partido expresó firmemente que "ahora no es momento para hablar de lo que nos diga el entrenador, estamos en un momento anímico muy malo".

Otro de los jugadores que apareció en zona mixta fue el capitán Recio, cuyas declaraciones iban acorde a lo indicado por Rolan. Acerca del ambiente indicó que " la situación no es buena, cualquier cosa nos penaliza y cuando se nos pone el resultado negativo nos afecta, hoy a partir del segundo gol se nos fue todo". En lo referente a Michel, en este caso sí quiso expresar su opinión personal acerca de todo lo que le rodea al míster: "Él está tranquilo, Michel nos sacó de la mierda para no descender a Segunda División y tenemos que estar con él ahora. En vestuarios, el míster no ha comentado nada, esto es duro. Es difícil explicar todo esto, pero ahora hay que tener más carácter".

No quiso el capitán olvidarse de aquello que siguen al club desde diversos lugares: "La afición no se merece este comienzo de Liga, vamos a sufrir esta temporada y debemos tirar hacia delante".

Finalmente, el jugador hizo unas declaraciones cuyo mensaje pudo ir dirigido a los dirigentes del equipo blanquiazul: "La culpa de la situación... la organización, las cosas no han sido correctas pero al final los que tenemos que dar la cara son los jugadores", declaró.