Michel González: "Soy un tío de moral intacta"

[Foto LaLiga]

Una noche muy dura la de este martes para la afición blanquiazul. El Málaga llegaba a Mestalla con la necesidad y casi obligación de puntuar pero el Valencia pasó por encima, pese a que merecieron más. Michel queda tocado, pero seguirá trabajando como hasta ahora. Esto comentó en sala de prensa: "La primera parte ha sido muy buena por nuestra parte. Del segundo al tercer gol se nos ha acabado el partido, hemos cometido errores. Es normal que los jugadores estén desmoralizados. Es un resultado muy duro".

Michel: "Es un resultado duro, no podemos parar pero el resultado es muy duro. Estamos sufriendo muchos contratiempos" "La Liga está siendo muy dura con nosotros, hemos hecho una muy buena primera parte y nos hemos ido perdiendo. Lo sorprendente ha sido el comienzo de la segunda mitad y los tres goles en ocho minutos A este nivel, sin concedes tanto sucede lo que ha pasado. No hay excusa ni coartada. No podemos parar pero el resultado es muy duro. El equipo ha jugado de la misma manera que el otro día. Es insuficiente la primera parte y lo sabemos, pero no vamos a dejar de buscar soluciones. La descomposición del partido viene porque somos un equipo que está sufriendo muchos contratiempos. Nos está pasando mucho esto. Nos hemos ido al descanso perdiendo y eso mina, ha sido una losa muy grande para los jugadores. Es normal que hayan dado muestra de desmoralización",

"El foco tiene que ir dirigido al entrenador", continuaba. "el foco es para mí y no para mi jugadores. Que los dejen en paz que bastante tienen moralmente porque no les puedo poner ningún pero", dijo en rueda de prensa al término del encuentro. Sobre su posible despido, no quiso decir mucho más: "No me corresponde a mí. No temo nada porque lo que intento es pensar en el partido en el Athletic. No es una cuestión mía, la mía es trabajar cada día, estar al frente de los jugadores, responsabilizarme de los resultados y buscar mejoras. Eso compete a la dirección deportiva. Lo que quiero es intentar levantar la moral de los jugadores, que está muy resentida, es normal. Lo de hoy es un castigo muy duro".

"Yo soy un tío de moral intacta", afirmaba en sus últimas palabras. "Si lo siento por alguien es por los aficionados y por mis jugadores. Trabajan mucho para dar la vuelta a esta situación pero hasta ahora no hemos encontrado la puerta de salida, pero tarde o temprano la encontrarán".