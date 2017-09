Michel Gongález: "Tenemos que empezar a puntuar"

[Foto Málaga CF]

El técnico malaguista atendió a los medios de comunicación este lunes en el Hotel NH Collection Abascal de Madrid, donde se hospeda estos días el Málaga CF antes de partir mañana martes a Valencia para jugar en Mestalla por la noche. Michel considera "dificil" preparar un partido cuando "tienes solo dos dias de recuperacion y tienes que recuperar a todos los juagdores e ir sobre lo que has trabajado previamente".

Sobre Luis Hernández, que sufrió un impacto en su cabeza ante el Atlético de Madrid, comentó lo siguiente: "Luis tiene una brecha bastante importante. Le han dado más puntos por dentro que por fuera. Estéticamente no es muy llamativo, pero tenemos que ver cómo está el jugador para participar mañana. Jugando, sí o sí, se le va a volver a abrir la brecha. Si es por el jugador va a jugar, pero tenemos que ver la situación”.

Michel: "El Valencia ha recuperado su identidad con Marcelino" "Creo que el Valencia es un equipo que está ahora a la altura de su historia", decía Michel sobre su próximo rival. "Se lo puso difícil al Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero también se lo ponen difícil a ellos. El sábado, el Levante se lo puso. Es una demostración de que LaLiga está muy ajustada. Los resultados son con muy poquita diferencia. El Valencia es un equipo que ha ganado un partido 1-0 y ha empatado los otros tres. Las diferencias entre nosotros y el Valencia existen pero nosotros esperamos que sea un apertido igualado. Nosotros venimos de competir contra el Atlético de Madrid y, entre comillas, solo nos ha ganado 1-0. Creo que hicimos méritos suficientes para algo más. El Valencia es un equipo que ha recuperado su identidad, con un entrenador que tiene un gran carácter para remover el equipo y el ambiente y lo han hecho muy bien", expresó.

"Cuando no hay puntos todo cuesta más. Lo dije el otro día después del partido. Seguramente, con el mismo partido que hicimos el otro día, en otras circunstancias hubiésemos puntuado seguro. Esa es una circunstancia con la que hay que contar y con la que hay que contar para no dejar que los jugadores se venga abajo. Si un equipo estuviese desmoralizado, desmotivado o temerosos, no jugaría como lo hicimos nostros, con el trabajo que habíamos desarrollado. Vamos a seguir por ese camino. No veo a los chicos que piensen más allá de este siguiente partido y de la realidad. Tenemos que empezar a puntuar".

Por último, Michel confesó que al Málaga le irán bien las cosas, pese a lo que refleja la tabla: "Creo que si nuestra puesta en escena, con algunas variantes, es similiar a la del Metropolitano el otro día, nuestro resultado va a ser bueno. Voy a decir una cosa en contra de mi voluntad, que siempre he dicho que miremos el partido siguiente. Pase lo que pase en Valenca y en los próximos partidos, que entiendo va a ser bueno, este equipo no va a tener dificultades. Y no es un canto al sol. Lo pienso sinceramente", finalizó.