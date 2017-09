Michel: "Jugando así encontraremos el camino tarde o temprano"

Michel González hablando con Roberto Rosales durante el partido | Foto: LaLiga

Michel habló este sábado tras finalizar el encuentro ante el Atlético de Madrid sobre el partido, comentando algunos datos significativos, como por ejemplo, que si tuvieran algún punto es porque habrían estado a la altura del rival. "Hemos hecho intervenir a Oblak en momentos puntuales. El equipo se ha mostrado bien, ha estado competitivo. Cuando nos hemos soltado con el balón hemos sido mucho mejor equipo. Por este camino es por el que debemos intentar seguir. Sabemos que el resultado es malo, que la situación no es buena, pero mejor jugar así. Encontraremos el camino tarde o temprano”.

Respecto a las ocasiones de gol esto dijo el madrileño en rueda de prensa: "Competir y estar a la altura del Atlético de Madrid no es sencillo. Es un equipo que te maneja y que sabe controlar los tiempos. Creo que nosotros, a partir del minuto 25, hemos estado más sueltos con el balón, hemos tenido llegadas, contraataques. Un par de ocasiones en la primera parte en las que Oblak ha estado muy bien y en los últimos 15 minutos también hemos tenido situaciones de peligro. Por el contrario, creo que mi equipo no ha sufrido en exceso. Es cierto que el Atleti tiene muchas variantes y que nosotros replegados y presionando hemos estado bien. El resultado me disgusta mucho, el partido de mi equipo no tanto”.

Por último, respecto al debut de argentino Esteban Rolón y del uruguayo Diego Rolan, Michel confesó que los vio muy bien, aunque a Diego Rolan le falta un poco de trabajo físico: "Muy bien los dos. A Rolan le falta un punto de trabajo físico pero ha demostrado en 10 minutos que hay futbolista. Rolón ha jugado bien, es una ayuda para el equipo, ha sabido mantener muy bien lo que le pedíamos. Tener una posición fija, dar salida al juego y jugar siempre por detrás del balón, tanto en ataque como en defensa. Físicamente, el ritmo para él es distinto y estaba un poco cansado, de ahí que, con el resultado que teníamos, hemos buscado una situación distinta. Estamos contentos con él y con todos", finalizó.