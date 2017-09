La figura del rival: Antoine Griezmann

El informe, Griezmann.

El jugador francés comenzaba la temporada de una forma horrorosa, en el minuto 67 de partido recibió una tarjeta roja frente al Girona, por dirigirse de forma incorrecta al colegiado. Tarjeta que le ha condenado a perderse la jornada 2 y 3 del cominezo liguero. Con respecto a la Champions League, Antoine tampoco se ha visto favorecido puesto que el único partido del conjunto colchonero ha sido contra la Roma, partido que finalizó con empate a 0 en la capital italiana.

Es por esto que todo el mundo coincide que el inicio de temporada del delantero francés no ha sido el esperado. Esto tiene una parte negativa y otra positiva. La positiva es que si todo sigue en esta dinámica el Málaga no debería tener problemas para parar al delantero del Atlético. La negativa es que el francés tiene hambre de gol y puede hacer que el equipo blanquiazul lo pase muy mal atrás y más teniendo en cuenta que el Málaga todavía no ha conseguido puntuar en este arranque liguero, lleva 0 puntos de 9 posibles, con tan solo un gol a favor y cinco en contra.

En las 3 últimas temporadas de Griezmann, el jugador del Atlético ha marcado 3 goles frente al Málaga. Los 3 goles en la temporada 14/15 con un gol en el partido de la 1ª vuelta, donde ganó el Atlético 3-1 en el Vicente Calderón. En la 2ª vuelta de esa misma temporada en La Rosaleda, el francés hizo 2 goles para que el partido acabase empate. Mientras que en los dos últimos años, Griezmann no sabe lo que es meter al Málaga. El sábado estará nuevamente ante la oportunidad de batir la meta del equipo malagueño.

Un dato a tener en cuenta, es que entre Griezmann, Vietto, Gameiro y Torres suman 2.015 minutos sin hacer gol. ¿Logrará el francés acabar con esta mala racha? El sábado saldremos de dudas.