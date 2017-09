Michel: "Para mi lo habitual es hablar con Arnau, de las situaciones y como mejorar"

Foto: Málaga C.F

El entrenador del Málaga C.F compareció esta mañana ante los medios de comunicación indicando que ante el At.Madrid o Valencia se producirá los debuts de Rolán y Rolon: "Rolon es conocedor de nuestro sistema de juego y está físicamente mejor. En lo que respecta a Rolán, lleva varias sesiones de entreno ya se encuentra bastante mejor. Se trata de una alternativa en ataque a Borja Bastón, aunque también puede complementarse".

Por otra parte, ha confirmado la ansiedad que tiene Borja Bastón ante la falta de goles que padece: " Le noto con ansiedad ya que meter goles es su fuente de energía. Tiene que aprovechar las oportunidades que tenga, esto cambiará rápidamente con los goles que logre realizar".

Así mismo, Michel ha asegurado ante la previa contra el At.Madrid que el equipo malaguista quiere pasar a la historia por ganar este partido: "La satisfacción sería ganar, no por mi. Queremos quedar en la historia por ser los primeros en ganar en el Wanda Metropolitano. La motivación del equipo es máxima, nuestra idea es hacer un gran resultado y no contemplo jugar a no ganar". Sin embargo, no espera a un rival distraido por la jornada festiva que se vivirá en el campo: " El At.Madrid no es un equipo dado a fiestas, aunque sea un día histórico no suelen perder la concentración".

En relación al arranque dubitativo que ha tenido el equipo malaguista, el entrenador ha expresado: " Hay un poco de todo, no estamos alcanzando el nivel que nosotros pretendíamos dado la plantilla que tenemos. Hay que buscar soluciones, siempre recurro a cuando vine en Marzo y la situación era muchísimo peor anímicamente, pero el equipo se reconstruyó. Recordad las cosas que se decían de mi y lo bueno que era hace un mes y medio y lo manta que soy ahora. Yo quiero que mis jugadores estén bien, no permito que digan que son malos, en absoluto. Si están siendo peores jugadores es por culpa del entrenador que está aquí", declaró.