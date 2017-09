Roberto: "Llegamos con ilusión, con ganas de que lleguen los primeros puntos"

[Foto Málaga CF]

El guardameta Roberto Jiménez, ha pasado esta mañana ante los micrófonos en sala de prensa para analizar este duro comienzo para el equipo malaguista con tres derrotas consecutivas, que han llevado a los de Michel a ocupar una plaza en la zona de descenso. Este próximo sábado, se enfrentarán al Atlético de Madrid, pero no por ello, según el meta, se debe pensar en nueva derrota blanquiazul: "Vamos a competir, uno nunca sabe el resultado de los partidos. Si no, todos apostaríamos y seríamos ricos. Estoy seguro de que no va a ser un partido fácil para el Atlético, vamos a pelear", expresó.

"Estamos con muchas ganas de volver a competir otra vez, que al final es lo que te da posibilidad de revertir una racha mala, una mala situación. Veo en los entrenamientos a la gente con muchas ganas de que llegue el sábado. Nosotros llegamos con mucha ilusión, con ganas de conseguir nuestros primeros puntos que nos darían un plus de confianza para seguir adelante", indicaba Roberto.

"Las cosas no suceden por un único motivo", señalaba sobre las tres derrotas. "Es cierto que sin ofrecer el mejor de nuestro juego hemos podido merecer un poco más en cada partido que hemos jugado, pero el análisis tiene que ser el de llevar las cosas a lo positivo. No podemos perder mucho tiempo en pensar por qué, hay que pensar cómo hacer que las cosas salgan mejor que el día anterior".

Roberto Jiménez: "Tuvimos a la gente enganchada y estuvimos metidos en el partido durante muchos minutos" "He vivido todo tipo de situaciones a lo largo de mi carrera. Lo bonito de nuestro deporte es que es muy imprevisible. En este caso no es bonito porque no es positivo, pero hay que afrontarlo como viene y es la única manera de que cambie. Si caes en el pesimismo no haremos que la cosa mejore, hay que tomarlo con naturalidad. Ante Las Palmas se vieron cosas distintas que no ofrecimos en los dos primeros partidos. Hemos ajustado la manera de jugar a las necesidades del equipo y a las características de los jugadores. Tuvimos a la gente enganchada y estuvimos metidos en el partido en muchos minutos. Al final el resultado te hace pensar que es más de lo mismo, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas del partido ante Las Palmas. Vamos a seguir trabajando en esa dirección", comentaba el meta.

Sobre el próximo rival, el Atlético del Cholo Simeone, Roberto comentaba lo siguiente, sobre un equipo que conoce muy bien: "El Atlético se ha convertido en un equipo muy fiable, ofrece muy pocas dudas, compite cada partido al cien por cien. Se unen muchas cosas especiales para todos, estrenamos estadio, su casa... Es un tópico pensar que pueden vivir un día de demasiadas emociones y nos podamos beneficiar de ello. No creo que les afecte de esa manera, están preparados para jugar en cualquier tipo de ambiente".

"Para mí es un regalo poder estrenar ese estadio, han sido 15 años vistiendo esa camiseta, yendo al Calderón de niño, de aficionado, de recogepelotas... No me invitaron a la despedida, pero soy un invitado ocasional para el estreno. Lo quiero disfrutar, va a ser un partido especial", finalizó.