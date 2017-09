Málaga- Las Palmas: puntuaciones del Málaga CF, jornada 3 de LaLiga

Foto: Málaga CF

Victoria de la U.D Las Palmas en la tercera jornada de LaLiga en un partido en el que el Málaga lo intentó, pero no fue suficiente para llevase un partido en el que al más mínimo error, el conjunto canario aprovecho de manera correcta y se llevó la victoria por 3 goles a 1. Los de Míchel siguen sin conocer la victoria y ocupan la penúltima posición en la tabla.



Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.



Roberto



8/ El portero Español fue de los mejores del partido por no decir el mejor. Sacó manos imposibles y evitó que el partido acabara en una goleada todavía más dura para el conjunto boquerón. El portero sigue haciendo buenas actuaciones y podríamos decir que ha sido el mejor del Málaga en estas tres primeras jornadas.



Rosales



6/ El lateral lo intentó haciendo buenos centros que Bastón no lograba rematar. Tuvo una actuación correcta, aunque no se logró conetar casi ningún centro del jugador malaguista



Luis Hernández



6/ El central malaguista no logró cuajar un buen partido. En el primer gol dío un pase atrás, haciendo que esta fuera la ocasión que acabaría en gol para la U.D. Las Palmas. Durante los siguientes minutos de partido, Luis estuvo correcto aunque no se le vio mucho, pese a esto, Luis fue de los mejores del partido quitando el error del primer gol.



Diego González



7/ Fue la sorpresa del once, Míchel decidió apostar por el joven canterano formado en las categorías inferiores del Sevilla C.F. El joven jugador hizo buen partido marcando el gol del Málaga. Más adelante en el gol de Calleri, no pudo robársela. Aún así, destacable actuación de Diego.



Ricca



5/ Quien iba a decir viendo el partido que el jugador había estado lesionado. El lateral Ricca hizo un partido correcto aunque no tuvo una actuación estelar. Partido correcto del uruguayo.



Cifu



5/ Michel metió al lateral en el minuto 73 por Rosales para ganar profundidad con Ontiveros, pero la verdad es que no se logró exactamente lo que quería el entrenador. Aún así aprobado justo para el lateral.



Kuzmanovic



5/ El mediocentro defensivo tuvo un partido un tanto regular, pese a ello cabe destacar que formó varias ocasiones haciendo pases bastante buenos a Bastón, que no se lograron rematar por fuera de juego.



Recio



5/ El capitán del Málaga tuvo un partido difícil ya que no había manera de hacer ocasiones ya que el equipo contrario estaba muy bien colocado esperando contras y haciendo buena defensa. El canterano hizo un partido correcto.



Keko



5/ El madrileño hizo un partido bajo, los centros que le ponía a Bastón se iban y no tuvo un partido correcto. Como positivo el jugador robaba muchos balones y formaba ocasiones.



Ontiveros



5/ Ontiveros salió en el minuto 60 sustituyendo a Keko para formar más ocasiones e intentar remontar el partido. El jugador hizo varios disparos, aunque no estuvo muy acertado de cara a portería. Partido correcto



Adrián González



5/ Partido bastante difícil para el madrileño, que no tuvo una muy buena actuación, provocó un posible penalty por manos, que finalmente no fueron pitadas, ya que el balón impacto dando un bote. El medio ofensivo estuvo regular.



En- Nesyri



6/ El partido del joven jugador malacitano fue bastante bueno, salió en el 73 por Adrián González, haciendo una buena actuación y recuperando balones. Hizo bastante peligro y estuvo destacable.



Mula



7/ El canterano jugó todo el partido y lo hizo realmente bien, tuvo una muy clara, pero la mala fortuna pudo con el jugador. Su actuación fue admirable, porque detrás de Roberto que estuvo impecable, fue el mejor del Málaga.



Borja Bastón



4/ Partido irregular para Bastón, tuvo un encuentro marcado por los fuera de juego. El jugador lo intentaba pero no lograba que el balón llegará a sus pies.