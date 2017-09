Sin gol, sin puntos y sin alma

Google Plus

Míchel en una sesión de entrenamiento// Foto:Agencias

El inicio de liga del conjunto blanquiazul deja muchas dudas en el proyecto de Míchel, tras muchas bajas importantes este verano que fueron fundamentales en el tramo final de la temporada pasada, el equipo que se ha tenido que reconstruir y parece que las nuevas piezas no terminan de encajar en la dinámica que desea su entrenador.

La mala imagen dada estos primeros partidos es similar a la que se dio en la pretemporada, un equipo sin hacer, a medias y del que queda mucho por trabajar, las últimas temporadas el conjunto de la costa del sol no ha conseguido arrancar con buen pie el torneo liguero, la temporada pasada el equipo arrancó el equipo con 2 puntos en 4 partidos y la temporada 2015/2016 el equipo no cosechó una victoria hasta la jornada 7 frente a la Real Sociedad, hay margen de mejora con este equipo en el que muchos de los titulares llevan poco tiempo en la plantilla pero La Liga no espera por nadie y hay que conectarse lo antes posible a la competición.

El inicio de la competición auguraba un buen inicio con equipos asequibles para sumar puntos algo que no ha sucedido y toca afrontar la cuesta de septiembre inaugurando el Wanda Metropolitano, visitando Mestalla y el Ramón Sánchez-Pizjuán sin olvidarse de recibir aquí al Athletic Club, cuatro partidos complicados pero que seguro el equipo espera sacar algo positivo y empezar a sumar los primeros puntos de la temporada.