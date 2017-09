Diego González: "Ahora hay que levantar la cabeza"

Google Plus

[Foto La Liga]

Varios protagonistas pasaron por zona mixta una vez consumida la tercera derrota del equipo malaguista en la Liga Santander, algo que les lleva a ocupar una plaza en la zona de descenso. Diego González, uno de los fichajes veraniegos, anotó el único gol hasta ahora del Málaga en el campeonato liguero y afirmó que "a nadie le gusta perder y menos en su casa”.

“Yo creo que la primera parte hemos dominado el partido, la segunda, no sé por qué, nos hemos venido quizá un poco abajo, pero la mentalidad ha sido buena. Ellos han metido las ocasiones que han tenido y esa ha sido la diferencia del partido. Lo que le está faltando al equipo es algo que debemos analizar nosotros, los jugadores, y tratar de mejorar desde dentro, está claro”, comentaba.

Sobre su primer gol con la camiseta blanquiazul expresaba lo siguiente: “Recio me la pone muy bien a la cabeza, yo solo tengo que dirigirla, pero al final no sirve para sumar los tres puntos y el gol no es más que una anécdota. Ahora hay que levantar la cabeza, hay que luchar y creer en la idea, seguir juntos y pelear por esto”.

Fede Ricca también atendió a los medios de comunicación. El lateral volvía tras su lesión al equipo titular y afirmó sentirse "bastante bien" tras su período de inactividad. “Era mi primer partido durante 90 minutos después de mucho tiempo. La verdad es que me sentí bastante bien, lógicamente no con el ritmo ese que se agarra partido a partido, pero yo creo que bastante bien”, declaró.

Sobre el partido y la derrota del equipo, opinó lo siguiente: "En la primera parte manejamos bien el partido, teníamos la pelota y estábamos circulando bien, ellos estaban parados atrás y no nos crearon situación de peligro. En el error que cometimos en el primer tiempo nos hicieron el gol. En el segundo tiempo pudimos empatar el partido bastante temprano y, cuando pareció que podíamos ganar, otra vez nos convierten y ya obviamente queriendo empatar dejamos espacios y nos hicieron otro gol”.

“La verdad que creo que hay que mejorar, trabajar en los errores que hemos cometido, pero también hay cosas positivas", continuaba. "Esto recién empieza y sabemos que es muy largo, pero obviamente sabemos que tenemos que trabajar y mejorar a partir de mañana. Hay que trabajar, mejorar eso que hicimos mal y el próximo partido tratar de hacerlo bien y empezar a conseguir resultados. Sabemos que los partidos que vienen son duros, pero nosotros estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante con trabajo, con esfuerzo y, a pesar de que no es el inicio que hubiésemos querido, sabemos que podemos”.