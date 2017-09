Michel González: "El campeonato está siendo duro con nosotros"

[Foto La Liga]

No está siendo fácil la situación para Michel González que llegó al Málaga en mitad de la temporada pasada para devolver la ilusión al malaguismo. Lo hizo, pero, sin embargo, en este comienzo liguero la situación es totalmente opuesta, como bien ha afirmado en la rueda de prensa posterior al partido: "Es cierto que hemos empezado bien el partido, pero era impensable imaginar que podíamos perder al descanso por 0-1. Hemos empatado y buscando soluciones pero el segundo gol ha sido duro. A partir de ahi el partido ya estaba roto".

"Los chicos es normal que estén nerviosos", continuaba. "Hay gente joven y eso afecta. No he visto impotencia, hemos hecho cosas, no hemos acertado ni en ataque ni en defensa. Los resultados son malos ante equipos similares a nosotros. Eso hay que entenderlo y superarlo porque no podemos venirnos abajo tan pronto. Perdemos 1-3 pero pienso que hemos hecho bastante más. Está siendo duro el campeonato con nosotos. Esto es Primera y hay que espabilar", afirmaba el técnico.

Michel: "Invito a que no pierdan los nervios pero es cierto que los síntomas están siendo desagradables y duros" Sobre la afición y los pitos al finalizar el encuentro, Michel decía lo siguiente: "La gente ha llenado el estadio como ante el Eibar, en un dia laborable con trabajo y colegios. A lo largo de la historia el equipo ha tenido altibajos. La afición tenía ilusión pero nos hemos encontrado con una situación diferente. No ganamos y no se le puede reprochar nada a la afición pero tampoco a mis jugadores. Invito a que no pierdan los nervios pero hasta ahora en este inicio es cierto que los síntomas están siendo desagradables y duros."

"El fútbol es tan cambiante como los ánimos. Esto funciona asi, hay tiempo para todos, se recuperará el equipo tarde o temprano. Ahora tenemos el Atlético y sabemos lo complicado que es pero cada jornada está llena de resultados de equipos inferiores que hacen buenos resultados con los grandes. La temporada pasada es un gran ejemplo para nosotros", expresaba.

"La situación de los pitos no puedo entenderla pero la afición tiene más información por estos últimos años. Yo me dedido al aspecto técnico, me dedico a unir más que a desunir. Cuando los resultados son malos, en la cuerda floja siempre está el entrenador. No vais a encontrar en mi el desánimo ni dejar de trabajar. Asumo mi culpa y mi parte pero a partir de ahí no tengo mucho que decir", finalizaba Michel tras perder de nuevo y acabar en descenso tras tres jornadas de Liga.