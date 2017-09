Sorprendente reparto de puntos en Butarque

Google Plus

Sorprendente el 0-0 que se vivió en Butarque ya que tanto Leganés como Girona gozaron de ocasiones muy claras. Tal es así, que hubo dos remates al larguero, uno por parte local, obra de Szymanowski; y el otro, a la salida de un córner, Juanpe remataba al larguero de la portería de Cuéllar. También, en los últimos minutos se anuló bien un gol a Amrabat, que había salido desde el banquillo; y Stuani falló un mano a mano claro con Cuéllar. El Leganés dominó y tuvo la pelota pero no pudo ser, acusando la falta de efectividad de cara a gol en este partido.

Arrancó el partido de una forma trepidante, y es que, antes de llegar al primer minuto del partido, Szymanowski ya se había encargado de mandar un balón al larguero tras un buen pase de Beauvue. El '11' pepinero se revolvió bien, y a la media vuelta soltó un 'zurdazo' que solo la madera fue capaz de repeler. Las intenciones del Leganés no iban a cambiar e iban a seguir haciendo daño cuando superaban la espalda del mediocampo rival.

Szymanowski y Beauveau, con Gabriel de enganche eran el peligro del conjunto 'pepinero'. Estaban bien cubiertos por un medio del campo formado por Rubén Pérez, Brasanac y Eraso. Por parte del Girona, la consigna era clara. Balones largos de Iraizoz buscando la cabeza de Stuani, para que el delantero bajase el esférico y a partir de ahí empezar a jugar. Mujica por la parte trasera, y Kayode en la delantera fueron lo mejor de un conjunto catalán que asumió el partido de una forma seria, donde tuvieron oportunidades para llevarse la victoria.

Eraso y Beauvue tuvieron buenas oportunidades para adelantar al Leganés en los primeros minutos pero una buena defensa visitante, liderada por Mujica, hacía que el balón no entrase y se mantuviera el 0-0 inicial. Pasados el min.30 de partido, el Girona tuvo la más clara por su parte para anotar el gol que rompiera el empate. Buena jugada colectiva, Kayode dejó el balón entre las piernas de Mantovani y Stuani falló el mano a mano frente a Cuéllar. Balón franco para el '7' visitante pero por alguna inexplicable razón no convirtió esa buena jugada en gol.

La primera parte acabó con una buena contra del Leganés que decidió finalizar Szymanowski lanzando el balón cerca del palo izquierdo de la meta defendida por Iraizoz. Con el 0-0 inicial se llegaba al descanso en un partido que había tenido ocasiones en las dos áreas.

Arrancó la segunda parte igual que la primera, con un CD Leganés que buscaba la victoria a toda costa y lo intentaba de todas maneras. Beauvue con su gen batallador lo seguía intentando pero sin tener resultado alguno. Buena segunda parte también de Rubén Pérez que le dio una buena salida de balón y estuvo atento a las arrancadas por parte visitante.

El Girona se empezaba a sentir cómodo sin el balón y esperó atento su oportunidad. Siguió el buen hacer de Mojica acompañado de un medio del campo férreo y sin fisuras liderado por Pere Pons. La mejor arma del cuadro visitante fue sin duda el balón parado. Juanpe tuvo dos claras: el primer remate a una falta lejana, hizo que Cuéllar se estirara de una forma fantástica y mandase el balón a saque de esquina; la segunda, a la salida de un corner, mandó el balón al larguero. Avisaba el conjunto catalán ante un Leganés que pasaba por sus peores minutos.

Ya finalizando el partido, Gabriel gozó de una buena oportunidad pero su disparo con la zurda salió demasiado escorado, y Amrabat anotó un gol que posteriormente fue bien anulado por fuera de juego. Con el 0-0 inicial llegamos al final del partido en un encuentro en el que nunca se pensó que acabaría así. Numerosas ocasiones para ambos equipos que no fueron capaces de materializar. El próximo partido para el Leganés será el domingo a las 18:30 frente a Las Palmas; y por su parte el Girona recibe al líder, al Barça, en un derbi catalán que no es pericos contra culés, si no que los rojiblancos irrumpen para hacer sufrir al cuadro de Valverde. El partido será el sábado a las 20:45.