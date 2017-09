Partido gris en Mendizorroza

Derrota del CD Leganés frente al Eibar por 0-1 en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander. Un encuentro en el que Asier Garitano decidió dar descanso a jugadores como Szymanowski, Eraso,... y trataba de conseguir así algún punto en Ipurúa aunque al final no fue posible. Un 1-0 que fue reflejo de lo que fue el partido. Un partido pobre, poco vistoso, donde dos cuadros muy rocosos y con poco juego trataban de imponer la ley del más fuerte. Un triste bagaje de 6 tiros a puerta entre los dos equipos donde un acto de fe de Galván hizo que se rompiera la lanza en favor del cuadro local.

El partido no es de los que pasara a los anales de la historia, de eso no hay duda. Un fútbol gris y con pocas ocasiones que hacía que se quedara empañado la celebración del 70 aniversario de la inauguración de Ipurúa. En cuanto a lo táctico se refiere, el Eibar, al igual que siempre que juega en casa, salió a tener el dominio del balón y a querer imponer su ley. En el otro lado, Garitano planteó un partido en el que la defensa fuera lo mas importante, con Mantovani una vez mas de líder, y tratar así no encajar ningún tanto en contra. Por parte local, las principales jugadas de peligro venían por banda derecha de la mano del lateral Capa que no cesó de subir al ataque una y otra vez. Por parte del Leganés, fue Omar Ramos quien tomó los mandos del ataque 'pepinero' ya que Garitano decidió dar descanso a Szymanowski de cara al partido entre semana frente al Girona. Con poco fútbol y con un aguacero tremendo finalizó el primer tiempo que había pasado sin pena ni gloria.

En cuanto a la segunda mitad, el cuadro local, que tenía mas necesidades que el Leganés inició la máquina y empezó a carburar rápido. Gálvez en un acto de fe, sacó el balón desde atrás rompiendo líneas visitantes, abrió el balón a la izquierda, y recibió un precioso centro, donde midiendo muy bien los tiempos, batió a Cuéllar. Merecido gol del Eibar que había hecho hasta el momento mas que el Leganés por hacer que subiera el primer gol en el marcador. Poco despues, Inui estuvo cerca de sentenciar el partido pero su disparo se marchó por encima de la portería 'pepinera'. Ambos entrenadores movieron fichas pero el marcador no se movió y acabó con 1-0.

Tras este resultado, el Leganés tiene seis puntos ya que venció sus dos primeros partidos y perdió los dos siguientes; y por su parte, el Eibar tiene el mismo numero de puntos tras sumar una victoria en la primera jornada, dos derrotas consecutivas, y la victoria frente al Leganés, El siguiente partido para ambos equipos será entre semana. El CD Leganés recibirá en Butarque al Girona el miércoles a las 20:00 en un partido en el que se medirán dos proyectos interesantes y dos equipos que 'a priori' lucharán por lo mismo y es mantener la categoría cuando llegue final de temporada. Por su parte, el Eibar lo tendrá mas complicado y es que el martes a las 22:00 viajará hasta el Camp Nou para medirse a un Barça que es líder y hasta el momento está invicto. Un balance de 11-1 en cuanto a goles que asusta a todo aquel que se enfrenta al conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Para el partido, los azulgrana no podrán contar con Dembélé que se ha lesionado de gravedad y tendrá que pasar por el quirofano y se espera que tenga un periodo de recuperación de unos cuatro meses.