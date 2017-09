Garitano: "Vamos con ilusión a Ipurúa"

Google Plus

Foto: Juan Aguado - CD Leganés

El técnico de la entidad pepinera ha atendido a los medios de comunicación un día antes de poner rumbo al País Vasco, donde tendrá lugar el encuentro entre el Eibar y el Leganés, en el estadio de Ipurúa. Tras la derrota ante el Getafe de la pasada jornada, la plantilla blanquiazul luchará por volver a puntuar, aunque tendrá en frente a un duro rival como es el conjunto armero.

"La verdad, es que vamos con ilusión al partido en Eibar. Vamos a ver cómo respondemos después de la derrota con el Getafe, pero el grupo está bien. Las alegrías o los disgustos no pueden durar mucho. La competición aprieta y hay que estar preparado para cada partido. Hasta que no avance la primera vuelta no sabremos como estaremos", decía el míster sobre el estado de forma de sus jugadores.

"Me espero a un Eibar mejor que el año pasado"

En la pasada campaña, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones en la competición doméstica. El Leganés sacó un punto como local en Butarque, pero cayó por 2-0 en Ipurúa. Garitano ha hablado sobre aquella derrota y las virtudes de su próximo rival: "La temporada pasada nos ganaron solo por inercia. Me espero a un Eibar mejor que el año pasado. Un equipo bueno y muy complicado".

Asier Garitano llegó a jugar dos temporadas con la elástica del conjunto armero, por lo que ha asegurado que "para él siempre será muy especial volver a Ipurúa".

Respecto a las posibles renovaciones de Mantovani y Szymanowski con el club, Asier no se ha pronunciado, aunque sí que ha reconocido que "le gustaría seguir teniéndolos". "Todo lo que les pase a Martín y a Alex me alegraré. Son jugadores especiales. Yo también termino contrato y no sé lo que pasará. En mí caso lo veremos al final como todas las temporadas", concluía el técnico pepinero. La expedición blanquiazul ya ha concluido su último entrenamiento de cara al partido de este viernes y viajará a Guipuzcoa en la mañana del mismo día del partido.