Rubén Pérez: "Es muy bonito que la afición reconozca tu trabajo"

Google Plus

Rubén Pérez, premiado por Mahou como el Jugador Cinco Estrellas del mes de septiembre | Foto: C.D. Leganés

Rubén Pérez, centrocampista del C.D. Leganés, se ha convertido en el ganador del premio Jugador Cinco Estrellas otorgado por uno de los patrocinadores del club madrileño. El jugador 'pepinero' ha recibido el premio al ser elegido por los aficionados del Club del sur de Madrid como el mejor futbolista del mes de septiembre. El premio fue otorgado por 'Mahou', uno de los patrocinadores del club, que se encarga de entregar el trofeo todos los meses durante la temporada liguera. Es por ello que el jugador ha querido responder a varias preguntas acerca del premio: "Es muy bonito que la afición reconozca tu trabajo". Además, también ha hablado acerca de su situación en el 'Lega': "Estuve cedido el año pasado y no he dudado en continuar este año en este Club". Por otra parte también hablo del derbi vivido la semana pasada ante el Getafe en Butarque: "Es bonito como jugador vivir este tipo de partidos y aunque el resultado no fue positivo los jugadores disfrutamos del ambiente y que las dos aficiones fueron muy respetuosas"​.

Los aficionados pueden participar en este premio, para ello deben votar al mejor jugador del mes, a través de la red social Twitter tuiteando el nombre de su futbolista elegido acompañado del hashtag #Jugador5EstrellasLEG. Cuando se cierra el período para votar se hace el recuento que determina el ganador del premio.

La famosa cervecera sigue un año más como patrocinador de los equipos madrileños, entre otros muchos al igual que también del Club Deportivo Leganés y lleva a cabo cada mes un premio al mejor jugador del mes. El ganador del trofeo es elegido por los aficionados del club en la red social Twitter, en el perfil oficial de la cervecera, con la colaboración de la cuenta del club en dicha red social.

Sin duda alguna, el mediocampista, ex del Granada, ha hecho méritos este primer mes del campeonato de Liga para llevarse este premio. Actualmente, Rubén se ha convertido en jugador titular indiscutible para Asier Garitano. El jugador andaluz que llegó hace un año a la entidad 'pepinera' procedente del Granada para reforzar el centro del campo y, a la vista está que ha conseguido su objetivo.