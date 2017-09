Szymanowski: "Cualquier equipo de La Liga te hace competir"

Google Plus

Foto: Juan Aguado - CD Leganés

El Club Deportivo Leganés afronta una nueva jornada de La Liga Santander con el objetivo de recuperarse cuanto antes de la dolorosa derrota cosechada en el derbi ante el Getafe. Será el Eibar el próximo rival de los pepineros, que tendrán que visitar Ipurúa el viernes día 15 de septiembre, a las 21:00 horas.

"El inicio del equipo ha sido bueno"

Alexander Szymanowski ha sido el primer futbolista encargado de los dos que atienden a los medios de comunicación entre semana en Butarque. El extremo argentino valoró su particular inicio de temporada, asegurando que "ha iniciado mejor La Liga, jugando todos los partidos de titular y sin los problemas de la pasada temporada". El futbolista valoró la pasada derrota frente al Getafe a sangre fría: "El partido del Getafe se decidió, por ejemplo, por el penalti que no pudo meter Guerrero y por dos misiles suyos. Si hubiéramos ganado estaríamos hablando de liderato. Ese no es el objetivo, pero ahora mismo estamos en la Europa League. En Primera todos los partidos son igualados y difíciles", asegura sobre la competitividad y dificultad en la competición doméstica.

Dejando atrás el derbi madrileño y mirando ya al próximo partido contra el Eibar, Szymanowski ha dicho que "el conjunto armero parte con ventaja en Ipurúa al ser un campo estrecho y complicado". "Hay que tener los pies en el suelo y saber que cualquier equipo te hace competir muy bien para poder ganar. La temporada pasada demostramos que nuestra Liga son todos los partidos. Así los afrontamos e intentamos puntuar como sea", añade.

"Tenemos una plantilla amplia y estamos preparados para lo que venga. Tenemos que pensar en nosotros. Hay que dar continuidad a la tranquilidad y mejorar los fallos que tengamos. Lo bonito del fútbol es que te da revancha semana a semana y no puedes celebrar mucho las victorias, ni lamentar mucho las derrotas", concluye el jugador, haciendo alarde de la filosofía que Asier Garitano ha logrado implantar en el vestuario desde su llegada. Sea como sea, el Leganés ha demostrado competir en los tres partidos jugados esta temporada, marcando la línea a seguir a corto y largo plazo.